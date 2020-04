Trendy wiosna 2020. Instagramerki oszalały na punkcie tej sukienki z H&M!

Idealna sukienka na wiosnę i lato 2020? Musi spełniać trzy wymogi. Po pierwsze, absolutnie nie może być czarna. Po drugie, ważna jest długość - koniecznie midi lub maxi. Po trzecie, sukienka na wiosnę 2020 musi być koniecznie w kwiaty! My znaleźliśmy prawdziwy ideał, który spełnia te trzy wymagania - oto sukienka maxi w kwiaty z H&M. Kosztuje 79,99 zł i jest nadal dostępna!

Sukienka maxi w kwiaty to hit na wiosnę i lato 2020

Sukienka z H&M dostępna jest w trzech wersjach: w klasycznej czarnej, w zielonej oraz tej, którą widzicie poniżej. Naszym zdaniem, to właśnie ten model w kwiatki jest numerem jeden! Instagramerki na całym świecie oszalały na jego punkcie. Najlepsze w tej sukience jest to, że tak naprawdę nie potrzebuje żadnych dodatków. Zestawcie ją z białymi sneakersami albo hitowymi klapkami na niewielkiej szpilce. Dorzućcie nerkę albo torebkę - cały look gotowy!

Sukienka z najnowszej, wiosennej kolekcji H&M, to kolejny wielki hit Instagrama!



Kosztuje 79 złotych - ale spodziewamy się, że jej cena będzie niebawem jeszcze niższa - my nie możemy się doczekać wyprzedaży w H&M!

Spójrzcie, jest naprawdę piękna! Jej oversize'owy krój pasuje tak naprawdę każdemu.