Trend lato 2020. Te bajeczne sneakersy z CCC to prawdziwy hit Instagrama. Są teraz na wyprzedaży!

Sneakersy to najbardziej pożądany model butów obecnego sezonie, kochają je gwiazdy i instagramerki - są bardzo wygodne i uniwersalne. Jeśli jeszcze nie masz ich w szafie, mamy dobrą wiadomość - w sklepie CCC znaleźliśmy idealny model na lato 2020, które pokochały polskie influencerki. Są bardzo stylowe i przede wszystkim niedrogie, a do tego właśnie zostały przecenione! Zobaczcie jak wyglądają!

Sportowe sneakersy z CCC to prawdziwy hit sezonu 2020

Te buty sportowe od paru sezonów nie wychodzą z mody i wszystko wskazuje na to, że nadal zostaną z nami! I wcale nas to nie dziwi - nie dość, że są wygodne, to jeszcze totalnie uniwersalne, ponieważ pasują dosłownie do każdej stylizacji. Wystarczy spojrzeć na gwiazdy, noszą je Małgorzata Rozenek, Anna Lewandowska czy Hailey Bieber. My znaleźliśmy model w jasnym kolorze idealnym na lato, który pokochały polskie instagramerki. Zobaczcie, o jaki model chodzi!

Mat. prasowe

Masywne sneakersy w jasnym kolorze z delikatnymi pastelowymi wstawkami to model Jenny Fairy, który kupicie obecnie w salonach CCC za jedyne 83,99 zł (wcześniej kosztowały 119,99 zł). Są tak uniwersalne, że możecie je nosić zarówno do dżinsów i t-shirtu, jasnego garnituru lub najbardziej pożądanego looku sezonu - z kwiecistą sukienką!

Jak wam się podobają? Skusicie się na ten model obuwia? Instagramerki uwielbiają właśnie ten pastelowy model z CCC, który dodaje charakteru letnim stylizacjom!

Podpowiadamy - spieszcie się bo szybko znikną ze sklepów!