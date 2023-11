1 z 10

Finał 7. edycji "Top Model" właśnie trwa! To nie tylko zakończenie modowego show, podczas którego możemy podziwiać pokazy mody, uczestników na wybiegu czy kibicować finalistom - Kasi Szklarczyk, Hubertowi Gromadzkiemu i Ani Markowskiej, ale także jest to okazja do zobaczenia wielu gwiazd w jednym miejscu. A tym razem gwiazdy dopisały! Pojawili się nie tylko jurorzy, czyli Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Dawid Woliński czy Marcin Tyszka, ale także Anja Rubik, która pojawiała się gościnnie w show, Dawid Kwiatkowski, Joanna Jabłczyńska czy Joanna Przetakiewicz. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak prezentowały się gwiazdy podczas finału "Top Model 7".

