Niepokojące wieści płyną do nas z mediów. Jak podaje "Super Express", Tomasz Lis trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Według informacji tabloidu dziennikarz przebywa na oddziale intensywnej terapii. Co się stało? Zobaczcie poniżej!

Tomasz Lis trafił do szpitala!

Tomasz Lis miał trafić do szpitala w Olsztynie we wtorkowy wieczór. Dziennikarz miał się źle poczuć. Według informacji tabloidu jego stan jest poważny.

Potwierdzam, że Tomasz Lis jest w szpitalu i przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii. Nie udzielamy dodatkowych informacji w tej sprawie - powiedział tabloidowi jeden z tamtejszych lekarzy.

"Kurier Olsztyński" potwierdza, że stan Tomasza Lisa jest poważny. Nie wiadomo jednak, co dokładnie dzieje się z dziennikarzem.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze poważne problemy Tomasza Lisa ze zdrowiem. W 2015 roku dziennikarz zasłabł tuż po maratonie, w którym brał udział. Przez to nie mógł pojawić się w swoim programie "Tomasz Lis na żywo", który prowadził wtedy na antenie TVP2. Dziennikarz wydał wtedy specjalne oświadczenie.

Uprzejmie informuję, że dzisiejszy program "Tomasz Lis Na Żywo" nie zostanie wyemitowany, ale nie ma to nic wspólnego z – jak piszą niektórzy w sieci – okładką "Newsweeka", którą ośmielam się uważać za absolutnie trafną. Programu nie będzie, bo lekarze nie pozwalają mi jeszcze wsiąść do samolotu. Wczoraj po południu rzeczywiście poczułem się nie najlepiej, ale błyskawicznie dochodzę do siebie - napisał na łamach serwisu NaTemat.pl.

Dziennikarzowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

