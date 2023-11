Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła nam, jak będą wyglądały w jej rodzinie Święta Bożego Narodzenia. Gwiazda już nie może się doczekać na ten moment i przyznaje, że będzie to dla niej naprawdę wyjątkowy czas - właśnie okazało się, że jest w ciąży! To oznacza, że Radosław Majdan po raz pierwszy zostanie ojcem! Zobaczcie, co zdradziła nam gwiazda!

