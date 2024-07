Zdjęcia Shakiry i jej syna Milana chce oglądać cały świat. Po porodzie gwiazda otrzymała wiele propozycji do sesji zdjęciowych dla prestiżowych magazynów. Jak widać artystka nie chce być na okładkach gazet, woli natomiast chwalić się swoim w szybszy sposób, czyli za pośrednictwem portali społecznościowych. Zobacz: Syn Shakiry i Pique. Jest śliczny!

Tym razem mamy dla was pierwsze zdjęcia Shakiry z synem od czasu porodu. Piosenkarka postanowiła pokazać małemu Milanowi, jak jego tata, Pique, strzela gole na boisku podczas meczu:

Jego pierwszy oficjalny czas na spacer, w Camp Nou , obserwujemy mecz tatusia! –napisała na Twitterze pod fotografią.

Patrząc na fotografię chciałoby się rzecz: Jaki ojciec, taki syn. Nosidełko w piłkarskich kolorach FC Barcelony z numerem 3 (nr koszulki Pique) mówią same za siebie. Czyżby mały Milan miał pójść śladami taty? Choć jeszcze nie wie co się dzieje na boisku, z czasem na pewno piłkarska lekcja go nie ominie.

Prawda, że ślicznie razem wyglądają? :)