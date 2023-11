Wielkie zmiany w życiu Szymona Hołowni! Niedawno dziennikarz ogłosił, że odchodzi z programu "Mam Talent". Teraz z kolei przedstawił swoją kolejną zaskakującą decyzję. Szymon Hołownia chce bowiem ubiegać się o fotel prezydenta RP. Jakie ma szanse? I jak będzie wyglądał jego program wyborczy? Zobaczcie sami!

Plotki o tym, że Szymon Hołownia będzie startował w wyborach prezydenckich, pojawiły się w mediach już jakiś czas temu. Jedni traktowali je z przymrużeniem oka. Z kolei inni cieszyli się z takiego obrotu spraw. Do tej pory jednak Szymon Hołownia milczał w tym temacie.

Tuż po finale "Mam Talent" dziennikarz i prezenter ogłosił, że żegna się z show, który współtworzył od samego początku.

Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) - dziękuję. I NA PEWNO się NIE rozstajemy! - poinformował Szymon Hołownia na Facebook'u.