Stylizacja Kingi Rusin to strzał w dziesiątkę! Wiemy, gdzie kupicie podobny szary płaszcz i hitową torebkę

Kinga Rusin została przyłapana przez fotografów, kiedy wychodziła ze studia "Dzień Dobry TVN". Gwiazda jak zawsze wyglądała perfekcyjnie - wcale się temu nie dziwimy! Główną rolę w jej stylizacji zagrał klasyczny oversizowy szary płaszcz zapinany na dwa guziki, który stanowił idealne dopełnienie ciemnego golfu i szerokich spodni w kant. Klasyka zawsze się obroni!

Kinga Rusin jako dodatki wybrała brązowe botki na wysokim obcasie, jasnoszarą torebkę w postaci kuferka ze złotymi uchwytami oraz klasyczne okulary, tzw. "muchy". Jak wam się podoba takie zestawienie? My jesteśmy zdecydowanie na tak. A wy?

Kinga Rusin do szarego looku dobrała jasnoszary kuferek ze złotymi rączkami.

Jak oceniacie look Kingi Rusin? My jesteśmy zachwyceni jej szarym oversizowym płaszczem - płaszcze o długości midi są w tym sezonie totalnym must have. Noszą go wszystkie gwiazdy, m.in. Anna Lewandowska, Natalia Siwiec czy Paulina Sykut-Jeżyna.