Syn Ewy Farnej ma już ponad rok! Gwiazda pokazała nowe zdjęcie z Arturem! 

Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z synem! Artur zaledwie kilka tygodni temu skończył roczek i jak widać, jest już dużym chłopcem - dziecko wokalistki rośnie jak na drożdżach. Internauci są zachwyceni fotką Ewy Farnej i jej synka, z którym gwiazda czekała na swój koncert. Spójrzcie tylko, jak zmienił się mały Artur!

Ewa Farna pochwaliła się swoim synem

Ewa Farna należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne. Wokalistka w tajemnicy przed mediami wyszła za mąż i dopiero po ceremonii pochwaliła się ślubnym zdjęciem. Podobnie było z ciążą gwiazdy- artystka zdradziła, że spodziewa się dziecka dopiero wtedy, gdy jej brzuszek był już bardzo duży. Po porodzie Ewa Farna nie pokazywała twarzy swojej pociechy i tak jest do dziś. Co jakiś czas gwiazda publikuje jednak fotki na których możemy zobaczyć, jak rośnie jej synek. Teraz dumna mama pochwaliła się wspólnym zdjęciem z Arturem, który towarzyszył jej podczas przygotowań do koncertu.

Internauci są zachwyceni synem piosenkarki!

- Ale Arturek już duży!😊❤️

- Fantastycznie ❤️❤️❤️

- Ale Artur już duży- komentują fani.

Zobaczcie najnowsze zdjęcie Ewy Farnej i jej synka! Artur na początku czerwca skończył roczek i jak widać, rośnie jak na drożdżach. Spójrzcie tylko jakie ma włoski!

Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z synem.

Ewa Farna chroni prywatność synka, choć zabiera go ze sobą na koncerty.