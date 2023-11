Reklama

Sylwia Grzeszczak to obecnie jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce. Ostatnio gwiazda z okazji swojego jubileuszu 10-lecia na scenie muzycznej, wydała singiel "Dobre myśli", który nagrała z mężem Liberem. Para od lat tworzy udany duet w życiu zawodowym i prywatnym. Nagrywają razem piosenki ( on je pisze, one komponuje), koncertują i wychowują córkę Bognę.

Sylwia Grzeszczak zdobyła serca Polaków takimi hitami jak: "Tamta dziewczyna", "Pożyczony", "Księżniczka". Nic dziwnego, że jej fani wykorzystują koncerty, żeby spotkać się z artystką w cztery oczy. Okazuje się, że często przynoszą ze sobą prezenty. Jeden wyjątkowo zachwycił Sylwię! Jaki to był prezent? Zobacz nasze wideo!

