Dla Hanny Lis święta to czas refleksji. Jak napisała, od 7 lat Boże Narodzenie jest dla niej "nieco mniej radosne" niż dawniej. Wszystko za sprawą braku jej zmarłego ojca. Poświęciła mu wzruszający wpis na Instagramie:

W związku ze świętami wystosowała też apel do osób obserwujących jej profil instagramowy:

Dbajcie o siebie Kochani w te Święta. Przytulajcie, rozmawiajcie, wybaczajcie, bądźcie czuli, bądźcie blisko. Kochajcie! Zwolnijcie. Doceńcie to, co w życiu najważniejsze: ludzi wokół Was. Żadne, najpiękniejsze prezenty, ani najbardziej suto zastawiony stół, nie są warte stracenia z pola widzenia tego, co w tych Świętach najważniejsze: pielęgnowania bliskości. Tu i teraz tworzymy wspomnienia, które przetrwają lata. Love! - kończy Hanna Lis.