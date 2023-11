Ślub księcia Harry'ego i pięknej Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami. Ceremonia odbędzie się w najbliższą sobotę, 19 maja, w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.

W mediach głośno mówi się o liście sławnych gości, ale wśród zaproszonych nie znalazła się Rihanna! Dlaczego? Wokalistka poznała księcia dwa lata temu na 50. rocznicy odzyskania niepodległości przez Barbados. Riri twierdziła wtedy, że z księciem bardzo się polubili. Dlaczego więc nie zaprosił jej na tak ważne wydarzenie?

Jedna z dziennikarek postanowiła ją o to szczerze zapytać. Skoro się znacie - czemu nie jesteś zaproszona?

When you get roasted by @Rihanna ???????? Riri is clearly not keeping up with the #royalwedding! pic.twitter.com/xeJQePcVi0

— Access (@accessonline) 11 maja 2018