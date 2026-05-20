Wilfredo Leon znów ma powód do wielkiej radości. Siatkarz właśnie po raz czwarty został ojcem. 20 maja 2026 roku przekazał tę wiadomość w mediach społecznościowych, publikując rodzinne zdjęcie z żoną Małgorzatą Gronkowską i noworodkiem.

W świecie, w którym gwiazdy często dzielą się detalami niemal na bieżąco, Leon postawił na prostotę. Zamiast długiego wyjaśnienia czy serii ujęć pojawiła się jedna fotografia i krótki komunikat. Efekt? Informacja błyskawicznie poszła dalej, bo fani od dawna śledzą nie tylko sportowe sukcesy zawodnika, ale też to, jak konsekwentnie trzyma równowagę między karierą a życiem domowym.

Pobłogosławiony napisał siatkarz na Instagramie.

Wilfredo Leon- życie prywatne i zawodowe

Czwarte dziecko Wilfredo Leona i Małgorzaty dołącza do trójki rodzeństwa. W 2017 roku urodziła się Natalia, dwa lata później na świecie pojawił się Christian, a w 2023 roku rodzina powitała Selenę.

Wilfredo Leon należy do najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy na świecie. Urodził się na Kubie, a jego talent był widoczny bardzo wcześnie. Jeszcze jako nastolatek grał w seniorskiej reprezentacji Kuby. Później rozwijał karierę w europejskich klubach, budując reputację zawodnika o wyjątkowych umiejętnościach ofensywnych i jednej z najmocniejszych zagrywek w historii dyscypliny. W 2015 roku uzyskał polskie obywatelstwo, a od 2019 roku reprezentuje Polskę.

Wiążę się z Polską na całe życie. W najbliższym czasie planuję tu wziąć ślub i założyć rodzinę. To były najważniejsze powody wybrania Polski jako mojego nowego kraju mówił Leon w wywiadzie na łamach „Przeglądu sportowego”.

Natomiast jego ukochana ujawniła, że poznali się w sieci. Najpierw zaczęli wymieniać wiadomości. Małgorzata ujawniła, że była to jej inicjatywa, jednak to Wilfredo Leon wysłał do niej wiadomość jako pierwszy. Ich historia miłości trwa już kilkanaście lat.

