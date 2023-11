2 z 4

Roksana Węgiel w konkursie Eurowizji osiągnęła to, co do tej pory nie udało się jeszcze żadnej gwieździe. Trzeba przyznać, że to zwycięstwo zostanie zapamiętane na długo. Młoda gwiazdka wspaniale zaczyna swoją karierę. Najpierw finał „The Voice of Poland Kids”, a teraz zwycięstwo w Eurowizji Junior 2018. Nic więc dziwnego, że na lotnisku została przywitana jak prawdziwa gwiazda! Zobaczcie...

