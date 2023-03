Roksana Węgiel prezentuje "Jak na filmach". Odważne stroje, wulgaryzmy, mocny przekaz WIDEO

Roksana Węgiel zaprezentowała fanom nową piosenkę i teledysk, ale takich komentarzy chyba się nie spodziewała. Fani są zachwyceni najnowszą produkcją młodej gwiazdy, ale internauci zwrócili również uwagę na podobieństwo utworu "Miasto" do zagranicznego hitu z zeszłego roku. W sieci zawrzało! Sprawdźcie, co piszą internauci i porównajcie piosenkę Roksany Węgiel z zagranicznym hitem. "Miasto" Roksany Węgiel to plagiat zagranicznego hitu? Pod koniec lutego br. odbyła się premiera najnowszej produkcji gwiazdy, której kariera rozpoczęła się od udziału w programie "The Voice Kids". Kilka dni temu Roksana Węgiel pochwaliła się swoim szczęściem i zaprezentowała światu piosenkę "Miasto". W minioną środę z kolei odbyła się premiera teledysku do najnowszej produkcji Roxie. Tuż po premierze w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani Roksany Węgiel zachwycali się klipem do piosenki "Miasto". Niestety, oprócz pozytywnych ocen, pojawiły się również zarzuty o plagiat. - Fajne szkoda że brzmi jak Meduza - Memories - Refren przypomina mi melodię z nutki Bad memories 💃 - Przypomina mi to inną piosenkę,ale nie mogę sobie przypomnieć jaką. - Gdzies już słyszałam chyba melodie z refrenu- czytamy w sieci. Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała zaskakujące zdjęcie i pisze: "Miasto mnie wciągnęło". O co chodzi? Roksana Węgiel do tej pory nie zareagowała na wpisy internautów, którzy twierdzą, że jej piosenka łudząco przypomina zagraniczny hit z 2022 roku. Ich zdaniem melodię, którą możemy usłyszeć w najnowszym hicie Roxie, wcześniej usłyszeliśmy w utworze "Bad memories". Myślicie, że młoda gwiazda odpowie na zarzuty internautów? Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej imprezują w Warszawie. W...