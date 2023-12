Roksana Węgiel podzieliła swoich fanów. Piosenkarka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i wywołała prawdziwą burzę w komentarzach. Część internautów ostro zareagowała na odważne kadry z młodą artystką, która pozuje w czerwonej bieliźnie. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Roksany Węgiel i sprawdźcie, jak komentują to jej fani.

Roksana Węgiel swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła kiedy była jeszcze dzieckiem. Dziś jest już dorosłą kobietą, jednak część jej fanów dalej widzi w niej małą dziewczynkę. Tym bardziej szokują ich odważne zdjęcia, które artystka publikuje w sieci. Ostatnio Roksana Węgiel pokazała się w prześwitującej mini na imprezie, ale teraz pokazała się w jeszcze odważniejszym wydaniu!

Roksana Węgiel opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i wywołała burzę w komentarzach.

Roksana Węgiel pochwaliła się sesją w czerwonej bieliźnie, a internauci ruszyli z komentarzami. Niestety, nie brakuje ostrych wpisów.

Po co to pokazywać się półnago w necie

Oj dziecko, co Ty ze sobą robisz.... Kariera za bardzo chyba uderzyła do głowy

Pozostali fani stanęli w obronie piosenkarki i są zachwyceni nowym zdjęciem.

Wielka afera, a jakby dodała zdjęcie w stroju kąpielowym to jedno i to samo

Co wam da pisanie takich komentarzy, jakby spoko komuś sie może to się nie podobać, ale ludzie ona nie ma 13 lat już. Jest dorosła i robi to co chce nic wam do tego

piszą fani.