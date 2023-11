Matka Diany miała dość takiego życia. Wdała się w romans z bogatym biznesmenem z Australii, Peterem Shandem Kyddem. Po rozwodzie z Edwardem, dzieci, również Diana, trafiły pod opiekę ojca. Ten jednak nie zajmował się nimi i zatrudniał opiekunki, których Diana i jej rodzeństwo nie akceptowali. Co więcej, ojciec Diany umacniał w nich przekonanie, że matka porzuciła rodzinę dla kochanka (z którym ostatecznie zamieszkała). Miłość dzieci do matki była jednak silniejsza. Dlatego też żadne z nich nie zaakceptowało nowej partnerki Spencera, Raine Dartmout:

Tak cię nienawidzę, gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo my wszyscy cię nienawidziliśmy za wszystko, co zrobiłaś! Zrujnowałaś nasz dom, wydałaś pieniądze tatusia i po co? Skoczyłam jej dosłownie do gardła – tak byłam wściekła - cytuje jej słowa Morton w biografii "Diana. Moja historia". (za TVN 24).