12. sezon serialu "Przyjaciółki" dobiega końca. Już w czwartek, 22 listopada, zobaczyliśmy 146. odcinek, a więc ostatni w tym sezonie. Na szczęście już teraz wiemy, że to koniec przygód Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz), bo aktorki pracują już na 13. serią "Przyjaciółek". Tymczasem my postanowiliśmy spytać Agnieszkę Sienkiewicz, która wciela się w rolę Dorotki, czy producenci serialu nakładają na aktorki jakiekolwiek zakazy, typu: zakaz farbowania włosów czy malowania paznokci. Jej odpowiedź was zaskoczy! Zobaczcie nasz materiał wideo.

