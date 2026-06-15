Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą parę nie tylko w życiu prywatnym. Fani dobrze kojarzą ich również z "Tańca z Gwiazdami" oraz wystawianego wciąż spektaklu tanecznego "7". Tym razem wspólnie przekazali wieści na temat ich wspólnej przyszłości, nie kryjąc najszczerszych emocji.

Kaczorowska i Rogacewicz nie kryją wzruszenia

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz udostępnili w mediach społecznościowych wspólne nagranie tuż po zatańczeniu spektaklu tanecznego "7", tym razem w Łodzi. W opisie nagrania napisali:

Wy płaczecie na ''7''... i my też dziś się popłakaliśmy.

Już w pierwszych minutach Marcin powiedział wprost: "Ja się popłakałem", na co Agnieszka zareagowała niemniej emocjonalnym wyznaniem: "No, ja też dzisiaj się bardzo wzruszyłam". Jednak był to jedynie wstęp do przekazania fanom wiadomości, na którą obserwatorzy pary bardzo długo czekali.

Najczęściej pojawiające się pytanie jest: czy będzie ''7'' na jesieni? (...) Z jednej strony jesteśmy absolutnie tym wzruszeni, poruszeni, szczęśliwi i wdzięczni, że ten spektakl aż tak porusza wasze serca. (...) Jednocześnie my wiemy, dlaczego na was to tak oddziałuje, bo my dajemy z siebie absolutnego maksa zaczęli Agnieszka i Marcin.

W dalszych słowach nie kryli, że miesiące intensywnych treningów dały im się we znaki.

Miesiące grania, ale też miesiące przygotowań, bo były bardzo intensywne. Jak sobie tak zaczęliśmy podsumowywać cały ten czas i trochę zastanawiać się, dlaczego to zmęczenie jest aż tak duże... My od 1 sierpnia zeszłego roku tańczymy non stop. Tańczymy non stop z małymi przerwami na jakieś tam urlopy, ale to takie małe przerwy. Działamy na najwyższych obrotach. 1 sierpnia zaczęły się przygotowania do 'Tańca z Gwiazdami'.

W końcu zdecydowali się postawić sprawę jasno, jeżeli chodzi o przyszłość spektaklu ''7'', z którym odwiedzili wiele polskich miast.

Kaczorowska i Rogacewicz przekazali wieści ws. spektaklu '7'

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znowu zaskoczyli nagraniem i w końcu zdecydowali się nie ukrywać przyszłości spektaklu "7" w tajemnicy, przekazując, że mają już plany związane z kolejna trasą. Przekazali, że z kolejnych widowisk będą zadowoleni nawet ci widzowie, którzy zdecydują się zobaczyć tańce Kaczorowskiej i Rogacewicza po raz kolejny.

I na pewno, zwłaszcza po tych recenzjach, które nam zostawiacie, i po tym, jak reagujecie, i jak nas nagradzacie po każdym spektaklu – nie chcemy, żeby ''7'' kończyło się na tej trasie. (...) Mamy jakieś tam różne pomysły na to, jak zliftingować to ''7'', czyli wprowadzić jakieś małe zmiany, żeby dla naszych widzów, którzy przyjdą jeszcze raz, też była pewna nowość przekazali Agnieszka i Marcin.

Na koniec zapowiedzieli, że choć jeszcze nie mogą zdradzić szczegółów, to zorganizują obiecanego już wcześniej live'a dotyczącego spektaklu.

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