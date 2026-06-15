Ewa Farna od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Wokalistka o polsko-czeskich korzeniach już jako nastolatka podbiła listy przebojów, a takie utwory jak "Cicho","Ewakuacja", "Bez łez" czy "Nie przegap" na stałe zapisały się w historii polskiego popu. Równolegle rozwijała jednak karierę na rynku czeskim, gdzie z czasem wyrosła na jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej. Jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy. W ostatnich latach Farna coraz częściej udowadniała, że jej popularność nie słabnie, a kolejne premiery i występy tylko umacniają jej pozycję wśród najważniejszych artystek regionu.

Ewa Farna zagrała na czeskiej arenie. Na scenie dołączył do niej mąż

Kulminacją jubileuszowych obchodów 20-lecia kariery okazała się seria stadionowych koncertów przygotowanych przez wokalistkę w Czechach. Początkowo zaplanowano tylko jeden występ, jednak zainteresowanie fanów było tak ogromne, że po błyskawicznym wyprzedaniu biletów organizatorzy ogłosili dwa kolejne terminy. Ewa Farna popłakała się ze wzruszenia, gdy przekazywała tę informację w sieci. 13 i 14 czerwca wokalistka zagrała na stadionie Fortuna Arena, znanym również jako Eden. Warto podkreślić, że wspomniane miejsce może pomieścić blisko 35 tys. osób.

Podczas widowiska nie zabrakło spektakularnej oprawy. Na publiczność czekały imponujące efekty wizualne, rozbudowana scena, choreografie i największe przeboje wokalistki. W pewnym momencie Ewa Farna "latała" nad sceną. Jednym z najbardziej wzruszających momentów był wspólny występ z mężem, Martinem Chobotem, który pojawił się u jej boku na scenie. Przez cały wieczór publiczność śpiewała razem z artystką, a sama Farna nie ukrywała emocji.

Ewa Farna zasypana komentarzami. Polacy pod wrażeniem sukcesu wokalistki

W mediach społecznościowych nie zabrakło filmików z wydarzenia. Fani zachwycali się wokalnymi możliwościami wokalistki.

Ewa to królowa brzmi jeden z wpisów.

To jest po prostu światowy poziom. A ten głos?! Wow czytamy w sekcji komentarzy.

Po tych koncertach na (światowym) poziomie super byłoby widzieć Ewę na scenach poza Polską, Czechami i Słowacją. Ona tutaj pokazuje, że ma potencjał być wśród wśród najlepszych przynajmniej w Europie. Życzyłbym jej większą międzynarodową karierę (o ile sama by tego chciała), bo po prostu pokazuje, że na to zasługuje. napisała jedna z internautek.

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