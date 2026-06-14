Agata Dziarmagowska, znana jako Dziarma, przekazała 1 maja 2026 w mediach społecznościowych wiadomość, która natychmiast poruszyła jej obserwatorki i obserwatorów. Wokalistka i raperka ogłosiła na Instagramie, że jest w ciąży. Do wpisu dołączyła zdjęcia, na których widać ciążowy brzuszek oraz kadr z badania USG. Teraz Dziarma zdradziła, jakie imię wybrała dla swojej pociechy.

Dziarma jest w ciąży. Zdradziła imię dziecka

W ostatnim czasie całkiem sporo gwiazd dzieliło się swoim szczęściem. Wiadomo już, że na narodziny swoich pociech czekają m.in. Izabela Janachowska, Wersow oraz Karolina Pisarek. Niedawno okazało się, że również uwielbiana polska artystka jest w ciąży. Agata Dziarmagowska kilka tygodni temu ogłosiła radosną nowinę i pokazała ciążowy brzuszek.

Wiadomo już, że artystka czeka na narodziny córeczki. Teraz przyszła mama ogłosiła, jakie imię wybrała dla dziewczynki. Opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy post i napisała wprost:

czekamy na Ciebie, PALOMA

Dziarma ogłosiła wieści, a w komentarzach poruszenie

Pod najnowszym postem Agaty Dziarmagowskiej od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani artystki i inne gwiazdy są zachwyceni:

Pieknie napisała Roksana Węgiel.

Ale superrr dodała Julia Wieniawa.

Kim jest Dziarma?

Agata Dziarmagowska dała się poznać szerszej publiczności m.in. dzięki występom w programach talent show, takich jak "X Factor" oraz |Mam talent". Z czasem przestała być jedynie uczestniczką telewizyjnych formatów, a zaczęła budować rozpoznawalność jako artystka, która łączy pop, rap i alternatywne brzmienia.

W listpopadzie 2025 roku Dziarma wzięła ślub i pokazała kadry z mężem. Teraz szczęśliwe małżeństwo czeka na narodziny ich pierwszego dziecka. Dziś wiemy już, że będzie to córeczka Paloma.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia opublikowane przez Dziarmę. Tak ogłosiła imię córeczki.

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