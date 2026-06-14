Uwielbiana polska artystka niedawno ogłosiła ciążę, a teraz zdradziła imię dziecka
Agata Dziarmagowska, znana jako Dziarma już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Artystka niedawno podzieliła się swoim szczęściem informując o ciąży, a teraz ujawniła, jakie imię wybrała dla maleństwa. Fani i inne gwiazdy od razu ruszyli z komentarzami. "Pięknie" napisała m.in. Roksana Wegiel.
Agata Dziarmagowska, znana jako Dziarma, przekazała 1 maja 2026 w mediach społecznościowych wiadomość, która natychmiast poruszyła jej obserwatorki i obserwatorów. Wokalistka i raperka ogłosiła na Instagramie, że jest w ciąży. Do wpisu dołączyła zdjęcia, na których widać ciążowy brzuszek oraz kadr z badania USG. Teraz Dziarma zdradziła, jakie imię wybrała dla swojej pociechy.
Dziarma jest w ciąży. Zdradziła imię dziecka
W ostatnim czasie całkiem sporo gwiazd dzieliło się swoim szczęściem. Wiadomo już, że na narodziny swoich pociech czekają m.in. Izabela Janachowska, Wersow oraz Karolina Pisarek. Niedawno okazało się, że również uwielbiana polska artystka jest w ciąży. Agata Dziarmagowska kilka tygodni temu ogłosiła radosną nowinę i pokazała ciążowy brzuszek.
Wiadomo już, że artystka czeka na narodziny córeczki. Teraz przyszła mama ogłosiła, jakie imię wybrała dla dziewczynki. Opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy post i napisała wprost:
czekamy na Ciebie, PALOMA
Dziarma ogłosiła wieści, a w komentarzach poruszenie
Pod najnowszym postem Agaty Dziarmagowskiej od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani artystki i inne gwiazdy są zachwyceni:
Pieknie
Ale superrr
Kim jest Dziarma?
Agata Dziarmagowska dała się poznać szerszej publiczności m.in. dzięki występom w programach talent show, takich jak "X Factor" oraz |Mam talent". Z czasem przestała być jedynie uczestniczką telewizyjnych formatów, a zaczęła budować rozpoznawalność jako artystka, która łączy pop, rap i alternatywne brzmienia.
W listpopadzie 2025 roku Dziarma wzięła ślub i pokazała kadry z mężem. Teraz szczęśliwe małżeństwo czeka na narodziny ich pierwszego dziecka. Dziś wiemy już, że będzie to córeczka Paloma.
Zobaczcie najnowsze zdjęcia opublikowane przez Dziarmę. Tak ogłosiła imię córeczki.
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