15 czerwca Oskar Wojciechowski poinformował w mediach społecznościowych o poważnych problemach zdrowotnych. Jak opisał mąż Klaudii Halejcio, w nocy trafił na SOR po nagłym pogorszeniu samopoczucia i objawach związanych z pracą serca. Po wykonaniu badań, w tym EKG, lekarze potwierdzili u niego migotanie przedsionków. W swoim poście opisał trudne chwile spędzone w szpitalu, gdy był podłączony do aparatury. Mąż aktorki zdobył się także na refleksję dotyczącą pracy i stylu życia, przyznając, że wieloletnie skupienie na biznesie odbiło się na jego codzienności. Stwierdził, że ciało "dawno prosiło go o rozmowę", a on ciągle ją odkładał. Na emocjonalny wpis ukochanego zareagowała Klaudia Halejcio.

Klaudia Halejcio w szczerych słowach o ukochanym. "Nikt nie widzi tego, co ja widzę"

Niedługo po tym, jak wyszło na jaw, że mąż Klaudii Halejcio trafił do szpitala, aktorka udostępniła na InstaStories wpis ukochanego. Skomentowała całą sytuację, zwracając uwagę, że wiele osób widzi jedynie jego sukces, a nie dostrzega ogromu pracy, jaki się za nim kryje. Dodała też, że na co dzień obserwuje ten wysiłek z bliska i dobrze wie, jak wymagająca jest jego droga zawodowa.

Nikt nie widzi tego, co ja widzę. Nie widzicie nocy, w których nie śpi. Nie widzicie telefonów, które nie milkną. Nie widzicie miny, kiedy mówi ''wszystko dobrze'', a nic nie jest dobrze. Widzicie efekt. Ja widzę cenę. Codziennie czytamy.

W dalszej części wpisu aktorka odniosła się do komentarzy internautów, którzy rozpisują się o ich "idealnym" życiu.

Więc zanim napiszecie kolejny komentarz, że to takie proste i fajne życie, zastanówcie się, czy chcielibyście zamienić się z nami choć na jeden dzień. Nie na ten z Instagrama. Na ten prawdziwy skwitowała Klaudia Halejcio na InstaStories.

Klaudia Halejcio wzięła ślub w tajemnicy. Zdradził ją jeden szczegół

W ostatnim czasie w mediach było bardzo głośno o Klaudii Halejcio i jej relacji z Oskarem Wojciechowskim. Wszystko przez doniesienia, że aktorka i biznesmen mieli wziąć ślub w tajemnicy. Fani zaczęli łączyć kropki, gdy zauważono, że od 1 czerwca w oficjalnych rejestrach biznesowych widnieje ona pod nazwiskiem Halejcio-Wojciechowska, co natychmiast wywołało falę spekulacji, że para powiedziała sobie "tak". Wcześniej dodatkowo spore emocje wzbudziły relacje z jej wieczoru panieńskiego – aktorka pokazała w sieci kadry z luksusowego wyjazdu i świętowania z przyjaciółkami, co wielu odebrało jako wyraźny sygnał, że wielki dzień jest już bardzo blisko.

Klaudia Halejcio zabrała głos po hospitalizacji męża. Poruszające słowa / Fot. Instagram / klaudiahalejcio

Zobacz także: