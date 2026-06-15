Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych młodych polskich wokalistek, która zaczynała karierę jako dziecko w programach muzycznych. Przełomem był jej udział w "The Voice Kids", który wygrała w 2018 roku, a niedługo później sięgnęła po międzynarodowy sukces, wygrywając Eurowizę Junior. Po tych sukcesach szybko stała się rozpoznawalną artystką w Polsce i regularnie rozwija swoją karierę muzyczną. W życiu prywatnym związała się z producentem Kevinem Mglejem, z którym najpierw współpracowała zawodowo, a później połączyło ich uczucie. Para pobrała się w 2024 roku, łącząc życie prywatne z działalnością w show-biznesie. Nie jest tajemnicą, że wybranek wokalistki ma 6-letniego syna Williama. Opowiedziała o kontakcie z chłopcem.

Roksana Węgiel rozpieszcza syna Kevina. "Rozpieszczamy, nie będę kłamać"

Niedawno Roksana Węgiel wyznała po latach, jak czuła się podczas występu na Eurowizji Junior. W najnowszym wywiadzie dla Eska.pl opowiedziała o swoim życiu prywatnym, relacjach z młodszymi braćmi oraz o kontakcie z synem swojego męża Kevina Mgleja. Jak się okazuje, wokalistce zdarza się rozpieszczać Williama prezentami, jednak razem z mężem starają się zachować równowagę i nie przesadzać z podarunkami, dbając o zdrowe podejście do wychowania.

Nie jest tajemnicą, że Kevin ma syna, więc też poniekąd mam dziecko. Jest to mój pasierb. Jeśli chodzi o dzieci - moich braci i synka Kevina - to rozpieszczamy. Zgodzę się z Wojtkiem (Szczęsnym), że trudno jest powiedzieć ''nie'' w momencie, kiedy stać cię na pewne rzeczy powiedziała.

Roksana Węgiel wyjawiła, że odbyli z mężem rozmowę na temat prezentów. Doszli do pewnych wniosków.

Był taki moment, gdzie powiedzieliśmy sobie z Kevinem, że prezenty przestają mieć wartość, kiedy jest to zbyt częste. Wydaje mi się, że staramy się to zbalansować, ale rozpieszczamy, nie będę kłamać. wspomniała wokalistka.

Roksana Węgiel stawia na wspomnienia. "Staramy się te pieniądze mądrze zainwestować"

Wokalistka w rozmowie podkreśliła, że zarówno jej, jak i Kevinowi Mglejowi zależy przede wszystkim na budowaniu wspomnień, a nie na materialnych rzeczach. Zakochani zabrali rodzeństwo wokalistki i syna producenta muzycznego na wypad do Disneylandu.

Staramy się robić dobre rzeczy, zabierać ich na różne atrakcje, stawiać na wspomnienia. Zabraliśmy ich kiedyś do Disneylandu, całą trójkę, więc raczej staramy się te pieniądze mądrze zainwestować, żeby mieli wspomnienia na lata. To jest piękne skwitowała Roksana Węgiel w wywiadzie.

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