Joanna Liszowska od lat związana jest nie tylko z teatrem, lecz także telewizyjnymi produkcjami. Telewidzowie mogli ją oglądać w popularnych i lubianych rolach między innymi w serialach "Przyjaciółki", "Szpital św. Anny" i "Na dobre i na złe". Co więcej, gwiazda miała też szansę pokazać pełen wachlarz swoich artystycznych umiejętności w telewizyjnych programach. Fani zapamiętali jej mocny wokal między innymi z "Jak oni śpiewają", umiejętności taneczne z "Tańca z Gwiazdami" oraz połączenie tych obu dziedzin w "Twoja twarz brzmi znajomo". Co tym razem szykuje?

Joanna Liszowska wraca do tańca z Robertem Kochankiem

Joanna Liszowska postanowiła postawić kolejny krok w swojej artystycznej karierze, spełniając jednocześnie jedno ze swoich marzeń i to nie w pojedynkę. W najnowszym wpisie na Instagramie poinformowała, że po 18 latach postanowiła wrócić na parkiet, gdzie towarzyszyć ma jej były partner taneczny z "Tańca z Gwiazdami" Robert Kochanek.

Jeżeli coś sprawiało Ci radość i dawało szczęście ,warto do tego wrócić... choćby po 18 latach. Wróciliśmy z Robertem Kochankiem na parkiet!! Dojrzalsi, bogatsi o życiowe doświadczenia, Robert jeszcze lepiej uczy, ja lepiej przyswajam (chyba)... ale jedno się nie zmieniło - pasja i miłość do tańca. ogłosiła Liszowska.

W kolejnych zdaniach aktorka zdradziła też, nad jakimi tańcami pracują, nie kryjąc ekscytacji.

Samba, rumba... I coś jeszcze... Pracujemy nad choreografią do moich ukochanych utworów. Nigdy nie jest za późno by spełniać marzenia napisała Liszowska.

Liszowska zdradziła też, jak doszło do jej spotkania z Kochankiem po latach.

Kulisy spotkania Liszowskiej z Kochankiem po latach

Para postanowiła ogłosić wieści nie tylko w mediach społecznościowych, lecz także w telewizji. Na kanapie "Dzień Dobry TVN" Liszowska zdradziła, że powrót do tańca z Kochankiem zainicjowany został przez czysty przypadek oraz zawierzenie swojej intuicji.

Wpadliśmy na siebie przypadkowo po 18 latach. Dosłownie wpadliśmy na siebie, w drzwiach, bo ja wychodziłam, a on wchodził. A że mnie zawsze ciągnęło do tańca... Ja uważam, że nie ma przypadków. Akurat w takim momencie, kiedy bardzo czułam, że potrzebuję takich treningów, powrotu do tańca. To było jedno z moich marzeń wyznała Liszowska.

Liszowska znów z Kochankiem. Lawina komentarzy

W mediach społecznościowych fani żywo zareagowali na wspólny projekt Liszowskiej i Kochanka, nie kryjąc ani sympatii do aktorki, ani tego, że wciąż pamiętają jej dokonania z "Tańca z Gwiazdami".

Pamiętam tą edycję z Pani udziałem, istny ogień na parkiecie, zwłaszcza ta samba i strój w panterkę. Widać, że pomimo upływu czasu, ten ogień płonie jeszcze goręcej.

Piękna nieprzerysowana kobieta piszą zachwyceni fani.

W komentarzach pod wpisem aktorka nie przekazała jeszcze szczegółów związanych w projektem, choć zapowiedziała, że fani mogą liczyć na na najświeższe informacje na bieżąco.

Jak tylko będziemy gotowi... damy znać zapowiedziała aktorka.

Warto zaznaczyć, że jeszcze niedawno Joanna Liszowska zaskoczyła z Mikołajem Roznerskim.

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