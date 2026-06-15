Joanna Liszowska nagle to ogłosiła. To stało się po 18 latach
Joanna Liszowska od lat pokazuje polskiej publice swój kunszt aktorski, choć dzięki medialnym przedsięwzięciom ujawniła też swoje inne talenty. Wiadomo, że gwiazda świetnie radzi sobie nie tylko w śpiewie, lecz także tańcu. Czym tym razem postanowiła zaskoczyć swoich fanów?
Joanna Liszowska od lat związana jest nie tylko z teatrem, lecz także telewizyjnymi produkcjami. Telewidzowie mogli ją oglądać w popularnych i lubianych rolach między innymi w serialach "Przyjaciółki", "Szpital św. Anny" i "Na dobre i na złe". Co więcej, gwiazda miała też szansę pokazać pełen wachlarz swoich artystycznych umiejętności w telewizyjnych programach. Fani zapamiętali jej mocny wokal między innymi z "Jak oni śpiewają", umiejętności taneczne z "Tańca z Gwiazdami" oraz połączenie tych obu dziedzin w "Twoja twarz brzmi znajomo". Co tym razem szykuje?
Joanna Liszowska wraca do tańca z Robertem Kochankiem
Joanna Liszowska postanowiła postawić kolejny krok w swojej artystycznej karierze, spełniając jednocześnie jedno ze swoich marzeń i to nie w pojedynkę. W najnowszym wpisie na Instagramie poinformowała, że po 18 latach postanowiła wrócić na parkiet, gdzie towarzyszyć ma jej były partner taneczny z "Tańca z Gwiazdami" Robert Kochanek.
Jeżeli coś sprawiało Ci radość i dawało szczęście ,warto do tego wrócić... choćby po 18 latach. Wróciliśmy z Robertem Kochankiem na parkiet!! Dojrzalsi, bogatsi o życiowe doświadczenia, Robert jeszcze lepiej uczy, ja lepiej przyswajam (chyba)... ale jedno się nie zmieniło - pasja i miłość do tańca.
W kolejnych zdaniach aktorka zdradziła też, nad jakimi tańcami pracują, nie kryjąc ekscytacji.
Samba, rumba... I coś jeszcze... Pracujemy nad choreografią do moich ukochanych utworów. Nigdy nie jest za późno by spełniać marzenia
Liszowska zdradziła też, jak doszło do jej spotkania z Kochankiem po latach.
Kulisy spotkania Liszowskiej z Kochankiem po latach
Para postanowiła ogłosić wieści nie tylko w mediach społecznościowych, lecz także w telewizji. Na kanapie "Dzień Dobry TVN" Liszowska zdradziła, że powrót do tańca z Kochankiem zainicjowany został przez czysty przypadek oraz zawierzenie swojej intuicji.
Wpadliśmy na siebie przypadkowo po 18 latach. Dosłownie wpadliśmy na siebie, w drzwiach, bo ja wychodziłam, a on wchodził. A że mnie zawsze ciągnęło do tańca... Ja uważam, że nie ma przypadków. Akurat w takim momencie, kiedy bardzo czułam, że potrzebuję takich treningów, powrotu do tańca. To było jedno z moich marzeń
Liszowska znów z Kochankiem. Lawina komentarzy
W mediach społecznościowych fani żywo zareagowali na wspólny projekt Liszowskiej i Kochanka, nie kryjąc ani sympatii do aktorki, ani tego, że wciąż pamiętają jej dokonania z "Tańca z Gwiazdami".
Pamiętam tą edycję z Pani udziałem, istny ogień na parkiecie, zwłaszcza ta samba i strój w panterkę. Widać, że pomimo upływu czasu, ten ogień płonie jeszcze goręcej.
Piękna nieprzerysowana kobieta
W komentarzach pod wpisem aktorka nie przekazała jeszcze szczegółów związanych w projektem, choć zapowiedziała, że fani mogą liczyć na na najświeższe informacje na bieżąco.
Jak tylko będziemy gotowi... damy znać
Warto zaznaczyć, że jeszcze niedawno Joanna Liszowska zaskoczyła z Mikołajem Roznerskim.
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