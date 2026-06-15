Wielkie zmiany u Macieja Peli. Najpierw nowe mieszkanie, teraz to

Tatuaże Macieja Peli znów rozgrzały Instagram. Tancerz pokazał w relacji nagranie z wizyty w studiu tatuażu i odsłonił świeże wzory na ramieniu. Tym razem nie postawił na klasyczne symbole ani modne ornamenty — na skórę trafiły dziecięce rysunki oraz podpisy jego córek, Gabi i Emi, odtworzone dokładnie 1:1 i uzupełnione o sylwetki dziewczynek.

Maciej Pela pochwalił się nowymi tatuażami. Mają wyjątkowe znaczenie

Nowe tatuaże od razu zwracają uwagę formą: wyglądają jak fragmenty dziecięcych prac plastycznych przeniesione na ramię tak, jakby były przyklejone taśmą. Widać dwie kompozycje w żywych kolorach, prowadzone charakterystyczną, dziecięcą kreską. Pierwsza przedstawia postacie podpisane imieniem „Gabi”, druga - rodzinną scenkę z imieniem „Emi”.

Co ciekawe, to nie stylizacja tylko wierne przeniesienie rysunków z całym ich urokiem i spontanicznością. Całość dopełniają sylwetki dziewczynek umieszczone obok, wyglądające tak, jakby właśnie stały przy swoich pracach i oglądały efekt.

Pela nie bawił się w długie tłumaczenia w relacji — reakcja była krótka i bardzo w jego stylu. Jedno słowo wystarczyło, by było jasne, że z efektu jest po prostu zadowolony. I trudno się dziwić: tatuaże nie grają tu roli ozdoby na pokaz, tylko osobistej pamiątki.

To są tatuaże, o których zawsze marzyłem. Tak, to są rysunki moich córek, ich podpisy, a do tego one same w trakcie tworzenia tych małych arcydzieł. Postacie dziewczynek są zrobione w nurcie realizmu, przeniesione ze zdjęć, a rysunki odtworzone 1:1 tak, aby nie stracić charakteru i prawdziwości tych obrazów przekazał na łamach serwisu Plotek.

Maciej Pela żyje już w nowym mieszkaniu. Pokazała pokój córek

Wątek rodzinny u tancerza wraca regularnie i widać, że jest dla niego ważny. Niedawno, z okazji Dnia Dziecka, Maciej Pela pokazał w mediach społecznościowych pokój córek w nowym mieszkaniu. Na nagraniu widać było kolejne etapy prac i to, jak przestrzeń zmieniała się krok po kroku.

Wnętrze utrzymano w jasnych, naturalnych barwach, z drewnianymi elementami, które ocieplają całość i nadają jej spokojny charakter. W pokoju nie zabrakło też dziecięcych akcentów: pluszaków, zabawek oraz praktycznych schowków. Całość wygląda na przemyślaną tak, by było i przytulnie, i funkcjonalnie.

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