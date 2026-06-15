Piotr Klimczak zmarł w wieku 41 lat w nocy z 4 na 5 czerwca 2026 roku. Wiadomo, że znany warszawski restaurator chorował na raka trzustki. O śmierci oraz szczegółach pogrzebu poinformowała żona zmarłego, modelka Brygida Naumowicz-Klimczak. Tuż przed wydarzeniem emocjonalnym wyznaniem w mediach społecznościowych podzieliła się Zofia Zborowska.

Zofia Zborowska zabrała głos tuż przed pogrzebem Piotra Klimczaka

Pogrzeb Piotra Klimczaka odbył się o 10:30 w Warszawie 15 czerwca 2026 roku w Domu Pogrzebowym Służew, a po ceremonii zaplanowano odprowadzenie na Cmentarz Wilanowski. Niedługo przed rozpoczęciem ostatniego pożegnania warszawskiego restauratora głos zabrała Zofia Zborowska, informując, że przez komplikacje na planie zdjęciowym nie uda jej się dojechać na pogrzeb na czas.

Zaraz zaczyna się pożegnanie Piotrka Klimczaka... Cały plan filmowy miałam dziś ustawiony tak, żeby zdążyć. O 7.15 rano dostaję telefon, że nie wiadomo, coś się dzieje z busem z garderobą i mamy opóźnienie minimum godzinę. (...) Akurat dziś poinformowała Zborowska.

W kolejnych zdaniach przekazała też swoje wsparcie dla przyjaciół i bliskich zmarłego, a także przeprosiła za swoją nieobecność.

Całym sercem jestem tam z Wami, z Rodziną, Przyjaciółmi... Przepraszam, że nie dojechałam napisała Zofia Zborowska.

Aktorka przekazała też słowa do samego zmarłego:

Do zobaczenia w innym wymiarze.

W ostatnich dniach również wiele gwiazd polskiego show-biznesu w symboliczny sposób pożegnało Piotra Klimczaka.

Gwiazdy żegnają Piotra Klimczaka

W mediach jako pierwsza o śmierci Piotra Klimczaka poinformowała jego żona Brygida Naumowicz-Klimczak, publikując w mediach społecznościowych poruszający wpis:

Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze.

W pełnych emocji wpisach warszawskiego restauratora pożegnały również znane Polakom gwiazdy.

Piotruś - na zawsze w naszych sercach zostaniesz uśmiechnięty, stylowy, zabawny, z szeroko otwartymi ramionami witający nas w progu Joela. Do zobaczenia. Love przekazała Maja Bohosiewicz.

Moj Boże… Ciągle chodził mi po głowie od wczoraj. Dziś był w każdej włoskiej piosence… Przeokrutnie mi przykro.. napisała Aleksandra Kwaśniewska.

Swoim wspomnieniem o zmarłym przyjacielu podzielił się również Piotr Czaykowski.

Zmiany. Błędy. Rozczarowania. Okresy, kiedy nie rozumieliśmy się tak dobrze jak wcześniej. Ale prawdziwa przyjaźń nie polega na tym, że wszystko zawsze jest łatwe, ani na ciągłym chodzeniu ze sobą ramie w ramie. Polega na tym, że mimo przeciwności zostaje miłość. Szacunek. Wdzięczność. I właśnie to zostało.Dziś żegnam Cię z ciężarem, którego nie potrafię jeszcze opisać słowami. Nie mogę na razie zaakceptować, nie znajduję na to miejsca napisał na Instagramie Czaykowski.

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