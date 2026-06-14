Jeremi Sikorski i Ada Posiadała pokazali ślubne zdjęcia. Jak w bajce
Jeremi Sikorski i Ada Posiadała są już po ślubie. Najpierw kadry z uroczystości pokazali goście pary, a teraz swoim szczęściem pochwalili się sami zainteresowani. Do sieci trafiły piękne zdjęcia młodej pary. Panna młoda zachwyciła w zjawiskowej sukni ślubnej. Tylko spójrzcie na te kadry.
Jeremi Sikorski i Ada Posiadała ślub wzięli po zaledwie kilku miesiącach od ogłoszenia zaręczyn. Ślubne kadry opublikował w sieci Tribbs ujawniając, że wokalista i modelka powiedzieli sobie "tak". Teraz również Jeremi Sikorski i Ada Posiadała wrzucili na Instagram kilka zdjęć. Fani od razu zareagowali.
Jeremi Sikorski i Ada Posiadała wzięli ślub
Wiosną tego roku Jeremi Sikorski i Ada Posiadała ogłosili swoje zaręczyny, a wczoraj okazało się, że para powiedziała już sobie "tak". Uwielbiany wokalista i gwiazda TVN wzięli ślub, a kadry z uroczystości pokazał w relacji na Instagramie producent muzyczny Tribbs.
Tribbs wrzucił do sieci krótkie nagranie z kościoła oraz z przyjęcia weselnego podczas którego pan młody zaśpiewał dla swojej żony i gości.
Sikorski i Posiadała podzielili się swoim szczęściem. Sypią się gratulacje
Teraz swoim szczęściem pochwaliła się również młoda para. Jeremi Sikorski i Ada Posiadała opublikowali w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcia. Wokalista zadał szyku w elaganckim dwurzędowym garniturze, a jego świeżo upieczona żona błyszczała w długiej, dopasowanej sukni z ozdobnym szalem. Pod zdjęciami od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami od internautów i innych gwiazd.
Gratulacje. Piękna Młoda Para
gratulacje!!!!!
Pzypominamy, ze Jeremi Sikorski to artysta znany z autorskiej muzyki i współprac z innymi wokalistami, a w 2026 roku był też uczestnikiem preselekcji do Eurowizji. Ada Posiadała to z kolei finalistka 13. edycji „Top Model”, która rozwija się w branży modowej.
Tylko spójrzcie na ich ślubne zdjęcia. Młodej parze serdecznie gratulujemy!
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