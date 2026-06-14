Wioletka z "Rancza" pokazała męża. To gwiazda "M jak miłość"

Magdalena Waligórska znów dała o sobie znać w mediach społecznościowych i zrobiła to w stylu, który od razu przykuwa uwagę: pokazała serię zdjęć z mężem, Mateuszem Lisieckim-Waligórskim. Wpis szybko zaczął krążyć wśród fanów, bo nie każdy pamięta, że partner aktorki również jest związany z ekranem. Przy okazji Waligórska zwróciła uwagę na produkcję „Czerń”, która 10 czerwca wystartowała na Netfliksie.

Serialowa Wioletka z „Rancza” pochwaliła się mężem. Widzowie znają go m.in. z „M jak miłość”

Waligórska, kojarzona przede wszystkim jako serialowa Wioletka z „Rancza”, na co dzień raczej nie buduje zainteresowania na prywatności. Tym razem jednak wystarczyło jedno ujęcie u boku ukochanego, by w komentarzach i rozmowach fanów wrócił temat, kim jest jej wybranek. Jak się okazuje, również jest aktorem.

Mateusz Lisiecki-Waligórski debiutował na ekranie w 2010 r. i od tego czasu konsekwentnie zbiera kolejne role, głównie w produkcjach serialowych. Widzowie mogą kojarzyć go szczególnie z „M jak miłość” oraz „Ojcem Mateuszem”, ale to nie koniec listy. W jego filmografii pojawiają się też tytuły takie jak „Podlasie” czy „Informacja zwrotna”, a także „Wojna zastępcza” i „Sęp”.

Warto przypomnieć, że gwiazdy „Rancza” wróciły na plan zdjęciowy i pracują nad 11. sezonem kultowego już serialu. Widzowie z wypiekami na twarzach czekają na kontynuację głośnej produkcji TVP.

Mąż Magdaleny Waligórskiej zagrał w hicie Netfliksa. Para pobrała się w Rzymie

Największym haczykiem publikacji okazała się „Czerń” i informacja o jej starcie na Netfliksie 10 czerwca. Waligórska nie ograniczyła się do suchej zapowiedzi, tylko postawiła na energię i dumę z partnera, kierując zainteresowanie obserwatorek dokładnie tam, gdzie chciała: do nowej produkcji z jego udziałem.

Kocham Policjanta! Tak, wreszcie mogę to powiedzieć głośno! 10.06 startuje na Netfliksie „Czerń”, a w niej najlepszy z najlepszych Mateusz Lisiecki-Waligórski. Normalnie mundur tak na mnie działa… 100 proc. mężczyzny w mężczyźnie i te wspaniałe mięśnie pod mundurem… mniam! napisała Magdalena Waligórska w mediach społecznościowych.

Warto też pamiętać, że Waligórska od lat ma bardzo konkretną pozycję w branży. Jest absolwentką PWST w Krakowie i studiowała w warszawskiej Akademii Teatralnej. Zaczynała od epizodów w serialach, pojawiła się również w „Pianiście” Romana Polańskiego, a jej ekranowy debiut datuje się na 2005 r., kiedy zagrała w „Samo życie”. Największą rozpoznawalność przyniosło jej „Ranczo”, gdzie grała w latach 2006–2016.

Choć tym razem to zdjęcia z mężem stały się tematem dnia, ich historia nie jest nowa. Magdalena Waligórska i Mateusz Lisiecki-Waligórski są małżeństwem od 2016 r., a ceremonia odbyła się w Rzymie. Para ma dwójkę dzieci: syna Piotra i córkę Natalię.

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Wioletka z "Rancza" pokazała męża. To gwiazda "M jak miłość" Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wioletka z "Rancza" pokazała męża. To gwiazda "M jak miłość" Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA