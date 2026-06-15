Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają za sobą głośne rozstania, które przez długi czas były szeroko komentowane w mediach. Tancerka zakończyła wieloletni związek z Maciejem Pelą, z którym doczekała się dwóch córek. Rogacewicz również jest ojcem i podkreśla, że dzieci są ważną częścią jego życia. W 17. edycji programu "Taniec z Gwiazdami” pojawili się na parkiecie, gdzie nie szczędzili sobie czułości. Mimo że byli jedną z najgłośniejszych par w formacie, nie udało im się dotrzeć do finału. Dziś aktywnie działają w mediach i sieci, gdzie regularnie dzielą się z fanami zawodowymi projektami oraz wybranymi momentami ze swojego życia. Tak też było tym razem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wybrali się na przejażdżkę rowerową. "Dziękuję"

Niedawno było głośno o tym, że Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili radosną nowinę. Przekazali w mediach społecznościowych premierę nowego zapachu z marki aktorki. Teraz para wróciła z nową publikacją. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postawili na aktywny wypoczynek i wybrali się na rodzinną przejażdżkę rowerową. Aktor pokazał na InstaStories krótkie nagranie, na którym widać, jak wspólnie z dziećmi przemierzają malowniczą trasę. W kadrze nie zabrakło zieleni, wysokich drzew i spokojnej, niemal wakacyjnej atmosfery. Marcin Rogacewicz opatrzył relację krótkim, ale wymownym opisem, w którym zwrócił się bezpośrednio do ukochanej. Podziękowanie skierowane do Kaczorowskiej szybko zwróciło uwagę mediów.

Kochamy rowerowe wycieczki, daleko i przed siebie. Kobiety przodem, mężczyźni zabezpieczają tyłu. Agnieszka Kaczorowska dziękuję napisał zadowolony aktor na InstaStories.

Agnieszka Kaczorowska o związku z Marcinem Rogacewiczem. Tak się poznali

Kaczorowska i Rogacewicz chętnie opowiadają w mediach o swoim związku. Jakiś czas temu para wystąpiła w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie wspomniała o pierwszym spotkaniu. Jak się okazuje, zakochani poznali się w pracy.

Historia jest taka, że poznaliśmy się na planie serialu. To był 2016 r. Rozmawialiśmy ze sobą może trzy minuty. (...) Ja wtedy tańczyłam już w ''Tańcu z Gwiazdami''. Tak spojrzałam na Marcina i mówię: ''Powinieneś być w Tańcu z Gwiazdami'' wspominała Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie.

Aktorka od początku wiedziała, że Rogacewicz sprawdzi się w tanecznym formacie.

W momencie, kiedy nasza relacja stała się inną relacją, to ja wracałam wtedy do ''Tańca z Gwiazdami''. Tak wróciłam (do Marcina) z tym tekstem: ''Ej, może teraz?'' dodała tancerka w podcaście.

Szczęśliwe chwile u Kaczorowskiej i Rogacewicza. Pokazali wyjątkowe kadry / Fot. Instagram / marcin_rogacewicz

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