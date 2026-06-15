Dorota Gardias związana jest z grupą TVN od wielu lat. To właśnie m.in. w takich formatach, jak Fakty, prezentuje prognozę pogody, oczarowując widzów swoim profesjonalizmem, charyzmą i modowymi wyborami. Gdy w poniedziałek, 15 czerwca 2026 r., prezenterka nagle zwróciła się do stacji z podziękowaniami, w sieci zawrzało. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda jest związana ze stacją równe dwie dekady.

Dorota Gardias świętuje jubileusz pracy w TVN. "Dziękuję za 20 pięknych lat"

Gdy w godzinach przedpołudniowych na instagramowym koncie Doroty Gardias pojawiła się biało-niebieska plansza z podziękowaniami dla stacji TVN początkowo fani prezenterki zamarli.

Dziękuję TVN za 20 pięknych lat - napisała na Instagramie Dorota Gardias.

I choć początkowo fani z przerażeniem spodziewali się odejścia prezenterki ze stacji, szybko okazało się, że nie jest to post pożegnalny, lecz celebrujący okrągłą 20. rocznicę współpracy pogodynki z grupą TVN.

Patrzę wstecz i czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność. Za ludzi, których spotkałam na swojej drodze. Za przyjaźnie, za wsparcie, za dobre słowo i za to, że każdego dnia mogłam robić to, co naprawdę kocham. - napisała na Instagramie Dorota Gardias.

Dorota Gardias tak podsumowuje 20 lat pracy w TVN. Poruszające słowa

W swoim poruszającym poście Dorota Gardias opublikowała nie tylko fragmenty prognoz pogody ze swoim udziałem, prezentując swoje kolejne metamorfozy na przestrzeni lat, ale też odniosła się do wyzwań, jakie przez ostatnie dwie dekady miała przed sobą pracując w jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce.

To były lata pełne niezwykłych przygód. Setki kilometrów w trasie, niezapomniane wyjazdy, wschody słońca, wielkie emocje i wyzwania, które nieraz wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Taniec z Gwiazdami, Mask Singer, Azja Express i wiele innych projektów, które na zawsze zostaną w moim sercu. Ale największą wartością tej drogi byli i są ludzie. To dzięki Wam przez te wszystkie lata czułam się nie jak w pracy, ale jak w rodzinie. I za to jestem najbardziej wdzięczna. Dziękuję wszystkim redakcjom, z którymi miałam zaszczyt współpracować — TVN24, Dzień Dobry TVN, TVN Meteo oraz całej rodzinie TVN. Dziękuję za zaufanie, za wspólne marzenia i za odwagę, by ciągle sięgać po więcej. - napisała Dorota Gardias na Instagramie.

Prezenterka podkreśliła, że wciąż ma ogromny apetyt na kolejne przygody i zawodowe wyzwania, które wiąże z dalszą współpracą ze stacją TVN.

A co przede mną? Nie wiem. Ale wiem jedno — mam ogromny apetyt na kolejne przygody, nowe wyzwania i następne historie, które będziemy tworzyć razem. Bo jeśli te 20 lat nauczyło mnie jednej rzeczy, to tego, że najpiękniejsze dopiero może nadejść. Dziękuję z całego serca. - dodała.

Fani i przyjaciele ze stacji TVN ruszyli z gratulacjami

Na reakcję fanów i przyjaciół ze stacji TVN nie trzeba było długo czekać. Post Doroty Gardias skomentował m.in. Michał Piróg, który niedawno odszedł z TVN.

20 lat no ładnie - skomentował Michał Piróg.

Z kolei Anita Werner i Monika Olejnik skomentowały post Doroty Gardias emotikonami serc.

Ależ ten czas szybko minął!

Pięknie! Ale ten czas lec - komentowali zachwyceni fani.

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