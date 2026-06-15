Bonnie Tyler to legendarna wokalistka muzyki pop i rock, znana na całym świecie dzięki takim przebojom jak „Total Eclipse of the Heart” czy "Holding Out for a Hero". Jej charakterystyczny głos oraz wieloletnia kariera sprawiły, że na stałe zapisała się w historii muzyki rozrywkowej jako jedna z jej najbardziej rozpoznawalnych postaci. W maju 2026 roku Tyler trafiła do szpitala w Portugalii z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przeszła pilną operację jelit, po której jej stan określono jako ciężki. W kolejnych dniach doszło do dalszych komplikacji, w tym zatrzymania akcji serca i konieczności reanimacji podczas próby wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej. Teraz do mediów trafiły nowe doniesienia na temat stanu zdrowia wokalistki.

Bonnie Tyler wybudzona ze śpiączki. "Jej stan nadal jest bardzo poważny"

15 czerwca 2026 roku mąż Klaudii Halejcio poinformował, że trafił do szpitala. Tego samego dnia na oficjalnym profilu Bonnie Tyler na Facebooku opublikowano oświadczenie dotyczące stanu zdrowia wokalistki, która przebywa w placówce w Portugalii. Przekazano, że wokalistka wybudziła się ze śpiączki farmakologicznej, w którą została wprowadzona po zatrzymaniu akcji serca w maju. Jak przekazano, 75-letnia artystka nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii w Faro w Portugalii, a jej stan, choć ulega stopniowej poprawie, wciąż określany jest jako poważny.

Z radością informujemy, że Bonnie wybudziła się już ze śpiączki, ale jej stan nadal jest bardzo poważny i przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii. czytamy w oświadczeniu.

W dalszej części bliscy Bonnie Tyler podziękowali fanom za wsparcie i ciepłe słowa w kierunku wokalistki.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim za ogromną falę miłości i wsparcia, jaką otrzymaliśmy od ludzi z całego świata dla Bonnie. Zapewniamy Was, że jest świadoma waszych dobrych słów i życzeń powrotu do zdrowia. Jest za nie bardzo wdzięczna dodano.

Bonnie Tyler zasypana komentarzami. Internauci trzymają kciuki za zdrowie wokalistki

Pod publikacją nie zabrakło słów wsparcia ze strony internautów. Fani wokalistki przesyłają pozytywne myśli Tyler.

Nie poddawaj się, Bonnie, świetnie sobie radzisz. Mam nadzieję, że wkrótce poczujesz się lepiej brzmi jeden z komentarzy.

Właśnie dziś rano myślałam o Bonnie. Minęło już trochę czasu, odkąd mieliśmy jakieś wieści. Wszyscy bardzo się o nią martwimy. Miejmy nadzieję, że najgorsze już za nią i wkrótce wróci do domu. Trzymaj się! napisała internautka.

Oby to był początek dobrych wiadomości. Bonnie, modlę się za ciebie czytamy.

Warto podkreślić, że na ten moment odwołano wszystkie zaplanowane koncerty Bonnie Tyler aż do sierpnia.

Legendarna wokalistka wybudzona ze śpiączki. Pilne wieści o stanie zdrowia / Fot. AKPA / Kurnikowski

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