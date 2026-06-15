Rafał Cieszyński znany jest polskiej publiczności jako aktor już od blisko 30 lat, a w ostatnich latach często kojarzony jest z rolą aspiranta Gibalskiego w serialu "Ojciec Mateusz". Jego żona, również aktorka, Alżbeta Lenska, dobrze znana jest telewidzom między innymi z "Pierwszej miłości". W trakcie pięknej relacji trwającej dwie dekady para doczekała się już dwójki dzieci, 13-letniego Antoniego i 15-letniej Zofii. Teraz w mediach społecznościowych podzielili się zdjęciami ze wspólnej celebracji kolejnego ważnego wydarzenia w ich życiu.

Cieszyński i Lenska mają powód do świętowania

Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska od lat tworzą jedną z najtrwalszych par w polskim show-biznesie. Lubiani aktorzy chętnie dzielą się skrawkami swojego prywatnego życia w mediach społecznościowych. Tym razem obszerny wpis z okazji kolejnego powodu do radości w ich rodzinie pojawił się na profilu Facebooku aktorki. To właśnie tam zdecydowała się udostępnić kilka zdjęć oraz nagranie z imprezy-niespodzianki z okazji jubileuszowych, 50. urodzin Rafała Cieszyńskiego. Jak wyznała, organizowanie całego wydarzenia w sekrecie trwało dwa miesiące, a na miejscu pojawiło się ponad 100 osób.

Emocje po wczorajszej imprezie jeszcze ciągle są z nami! Przygotowania na TOP SECRET 50 BIRTHDAY PARTY trwały 2 miesięce. Tajemnica, którą musieliśmy w ponad 100 osób utrzymać nie wiem jakim cudem ale się udała napisała Lenska na Facebooku.

W dalszych słowach aktorka zdradziła kulisy wydarzenia i skierowała poruszające słowa wprost do swojego męża, który kilka dni temu ukończył 50. rok życia.

Lenska w czułych słowach o Cieszyńskim

W dalszej części wpisu Alżbieta Lenska zdradziła, że choć pogoda w miniony weekend była dość niepewna, to akurat na czas odbywania się urodzin Rafała Cieszyńskiego, na szczęście zza chmur wyszło słońce.

Pogoda, która fundowała cały czas deszcz zrobiła nam przysługę i dokładnie w okienko podczas imprezy podarowała nam SŁOŃCE.

Aktorka podkreśliła też, jak wiele osób zaangażowało się w zorganizowanie urodzinowej niespodzianki dla Rafała Cieszyńskiego. Nie zabrakło też wyznania miłości i i płynących prosto z serca życzeń.

Ileż ludzi zaangażowało się w to urodzinowe knucie! To tylko świadczy o tym kochanie jakim cudownym cool 50cio latkiem jesteś. Będę Was co jakiś czas was spamować tą pełną radości imprezą, a póki co jeszcze raz HAPPY BIRTHDAY my love Rafał Cieszyński podsumowała Lenska.

Warto też zaznaczyć, że mediach zdążyła też zaistnieć córka Lenskiej i Cieszyńskiego, 15-letnia Zofia.

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