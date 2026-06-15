Od wielu tygodni wśród widzów nie brakowało pytań o przyszłość "Familiady". W sieci pojawiały się liczne domysły dotyczące kolejnej odsłony kultowego teleturnieju, jednak dopiero teraz stacja postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Oficjalny komunikat zakończył okres niepewności i przyniósł fanom długo wyczekiwane informacje.

"Familiada" od lat podbija serca widzów

"Familiada" od lat zajmuje wyjątkowe miejsce wśród najchętniej wspominanych polskich teleturniejów. Program zadebiutował na antenie TVP2 17 września 1994 roku jako polska wersja amerykańskiego formatu "Family Feud". Od samego początku jego gospodarzem jest Karol Strasburger, co czyni go jednym z najdłużej prowadzących ten sam program prezenterów w historii polskiej telewizji. Przez ponad trzy dekady teleturniej stał się nieodłącznym elementem weekendowych popołudni dla wielu rodzin.

Na sukces "Familiady" składa się przede wszystkim prosta, ale angażująca formuła oparta na odgadywaniu odpowiedzi udzielonych wcześniej przez ankietowanych. W programie rywalizują ze sobą drużyny złożone z członków rodzin, przyjaciół lub osób połączonych wspólną pasją, co nadaje rozgrywce wyjątkowo swobodny i rodzinny charakter. Istotnym elementem teleturnieju od lat pozostają również żarty Karola Strasburgera, które stały się jego znakiem rozpoznawczym i nieodłączną częścią każdego odcinka.

"Familiada" powróci na antenę po wakacjach?

Przyszłość "Familiady" po wakacyjnej przerwie od kilku tygodni była tematem gorących dyskusji wśród widzów. W sieci nie brakowało pytań o to, czy kultowy teleturniej powróci do jesiennej ramówki TVP. Teraz wszystko jest już jasne - produkcja oficjalnie potwierdziła, że program wróci na antenę 5 września wraz z premierowymi odcinkami.

Twórcy formatu przekazali również, że przygotowania do nowego sezonu są już w pełnym toku. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie poinformowano, że ruszyły nagrania kolejnych odcinków. Oznacza to, że fani mogą spodziewać się nowych rodzinnych pojedynków, emocjonujących rozgrywek i kolejnych spotkań z Karolem Strasburgerem już po zakończeniu letniej przerwy.

Intensywnie pracujemy nad nowymi odcinkami. Czekamy na wasze oryginalne, zaskakujące i kreatywne propozycje z różnych kategorii! Kilkadziesiąt z nich już pojawiło się w minionym sezonie czytamy na Instagramie.

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