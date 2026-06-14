Agnieszka Kaczorowska znów podgrzała emocje. Tancerka opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy post, a pod nim pojawiło się zdjęcie i przejmujące nagranie. Agnieszka Kaczorowska zdradziła, co działo się zaledwie kilka miesięcy temu. Nie było jej łatwo.

Agnieszka Kaczorowska wspomniała o Marcinie Rogacewiczu. Nie ukrywa emocji

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to zdecydowanie jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Tancerka po rozstaniu z Maciejem Pelą związała się z aktorem, a plotki o swoim związku potwierdzili w pierwszym odcinku siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". to właśnie wtedy po pierwszym występie w show Paulina Sykut zapytała ich wprost, czy są zakochani. Po tym pytaniu Marcin Rogacewicz pocałował Agnieszkę Kaczorowską przed kamerami i stało się jasne, że są parą.

Niestety, Kaczorowska i Rogacewicz nie dotrwali do finału "Tańca z Gwiazdami" i musieli pożegnać się z show Polsatu. Ich przygoda z tańcem jednak wcale się nie zakończyła. Para ogłosiła, że wyruszy z trasę z własnym spektaklem tanecznym "Siedem".

Niestety, kilka dni temu Kaczorowska i Rogacewicz potwierdzili wieści i okazało się, że zbliża się koniec ich wiosennej trasy. Teraz Agnieszka Kaczorowska opublikowała przejmujący wpis, w którym wróciła pamięcią do przygotowań do spektaklu.

Nigdy nie zapomnę tego dnia… Po 7 godzinach prób, ja próbująca domknąć ostatnią choreografię spektaklu ''7''… Czułam, że już NIC nie wiem… nie wiedziałam jak tam tanecznie postawić kropkę… Było dużo lęku czy to wszystko w ogóle będzie dobre, czy ma sens… Był ten wewnętrzny krytyk, że rzuciliśmy się na głęboką wodę, że zbliża się dzień premiery, a tyle jeszcze niegotowe… Że cały spektakl taneczny trwający 70 min, to nie 1,5 minutowa choreografia do TzG… rozpoczęła swój wpis.

W dalszej części wpisu Kaczorowska ujawniła, że Rogacewicz pokazał jej wyjątkowe nagranie z tamtej chwili, o której wspomina. Na nagraniu tancerka siedzi w milczeniu na scenie, a Rogacewicz z widowni, po cichu w pięknych słowach mówi o ukochanej. Agnieszka Kaczorowska zobaczyła filmik i nie ukrywa wzruszenia.

I dziś @marcin_rogacewicz pokazał mi ten filmik (przesuń i koniecznie obejrzyj z GŁOSEM). Płaczę. Dziś z dumy i wzruszenia. Dziś czuję, że sięgnęłam po swój kolejny szczyt… Ułożyłam choreografię do całego spektaklu. Choć nie raz myślałam że to się nie uda… Choć zmęczenie czasem odbierało moc kreatywności i wizji… Choć na naszej drodze leżało tyle przeciwności… które momentami wydawały się po prostu ZA DUŻE… napisała na Instagramie.

Kaczorowska publicznie zwróciła się do Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska napisała wprost, że nie udałoby się jej stworzyć spektaklu gdyby nie Marcin Rogacewicz i ogromne wsparcie, jakie od niego otrzymywała każdego dnia.

Nie zrobiłabym tego bez człowieka, którego głos słyszycie na filmiku. I bez tego, że to co słyszycie, czułam każdego dnia… absolutnie każdego. Szacunek. Podziw. Docenienie. Wiarę. Miłość.Zrobilismy to razem @marcin_rogacewicz !!!

Pod wpisem i nagraniem od razu pojawiły się komentarze.

Wzruszyłam się

Spektakl jest wspaniały, gratuluję piszą fani.

Tylko spójrzcie na kadry opublikowane przez Agnieszkę Kaczorowską.

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