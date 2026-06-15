Internautka przyczepiła się do zębów Joasi z "Rolnika". Dosadna odpowiedź
Joasia Osypowicz chętnie pokazuje w mediach społecznościowych nowe zęby. Metamorfoza uczestniczki "Rolnik szuka żony" wywołała w mediach niemałe poruszenie. Nie wszystkie komentarze były pozytywne. Joasia postanowiła zareagować na wpisy internautów.
Joanna Osypowicz zasłynęła w mediach dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka wystąpiła w ósmej edycji randkowego formatu. Na planie hitu Telewizji Polskiej poznała Kamila, z którym od razu dobrze się dogadywała. Nikogo więc nie zdziwiło, gdy okazało się, że uczestnicy chcą kontynuować relację poza kamerami. Mimo zakończenia formatu Joasia stale udziela się w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie jest bardzo głośno o jej metamorfozie. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wyjechała do Turcji, gdzie spełniła marzenie o nowych zębach.
Joasia z "Rolnik szuka żony" przeczytała komentarz internautki. Nie miała zamiaru milczeć
Metamorfoza uczestniczki z pewnością należy do spektakularnych. Joasia chwali się w mediach nowymi zębami, które przyciągnęły uwagę internautów. Niektórzy obserwatorzy gwiazdy formatu ruszyli z pozytywnymi komentarzami i nie szczędzili komplementów w jej kierunku. W sieci nie zabrakło jednak mniej przychylnych słów. Jedna z internautek uszczypliwie skomentowała fakt, że ukochana Kamila postanowiła wykonać zabieg w Turcji.
Fajne, ale czy trzeba wyjeżdżać aż do Turcji? No niekoniecznie. Chyba, że mieli ofertę, gdzie były do zrobienia za półdarmo
Uczestniczka przeczytała komentarz internautki i postanowiła zareagować na jej słowa. Zaznaczyła, że każdy decyduje się na zabieg w miejscu, które najbardziej mu odpowiada.
Jasne, jeśli ktoś ma dobrą ofertę na miejscu, to super. Każdy wybiera rozwiązanie, które najbardziej mu odpowiada. Ja jestem zadowolona ze swojej decyzji i to dla mnie najważniejsze
Joasia mogła liczyć na wsparcie innych internautek, które od razu stanęły w jej obronie.
A po co się czepiasz?
Joasia z "Rolnika" o decyzji ws. zębów. To dlatego wyleciała do Turcji
Niektórzy zastanawiali się, dlaczego Joasia nie zdecydowała się na metamorfozę zębów w Polsce. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" przyznała wprost, że ceny specjalistów w naszym kraju były dla niej zbyt wysokie. To właśnie dlatego pojechała do Turcji.
Moje zęby widzicie - bardzo często miałam je wytykane, hejt przez nie spadł na mnie ogromny, a powiem wam szczerze, że w Polsce zostały one wycenione na tyle, że mnie po prostu nie było na nie stać. Powiedziałam to bardzo szczerze, nie chciałam brać kredytu na zęby
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