Joanna Osypowicz zasłynęła w mediach dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka wystąpiła w ósmej edycji randkowego formatu. Na planie hitu Telewizji Polskiej poznała Kamila, z którym od razu dobrze się dogadywała. Nikogo więc nie zdziwiło, gdy okazało się, że uczestnicy chcą kontynuować relację poza kamerami. Mimo zakończenia formatu Joasia stale udziela się w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie jest bardzo głośno o jej metamorfozie. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wyjechała do Turcji, gdzie spełniła marzenie o nowych zębach.

Joasia z "Rolnik szuka żony" przeczytała komentarz internautki. Nie miała zamiaru milczeć

Metamorfoza uczestniczki z pewnością należy do spektakularnych. Joasia chwali się w mediach nowymi zębami, które przyciągnęły uwagę internautów. Niektórzy obserwatorzy gwiazdy formatu ruszyli z pozytywnymi komentarzami i nie szczędzili komplementów w jej kierunku. W sieci nie zabrakło jednak mniej przychylnych słów. Jedna z internautek uszczypliwie skomentowała fakt, że ukochana Kamila postanowiła wykonać zabieg w Turcji.

Fajne, ale czy trzeba wyjeżdżać aż do Turcji? No niekoniecznie. Chyba, że mieli ofertę, gdzie były do zrobienia za półdarmo pisała na instagramowym profilu Joasi.

Uczestniczka przeczytała komentarz internautki i postanowiła zareagować na jej słowa. Zaznaczyła, że każdy decyduje się na zabieg w miejscu, które najbardziej mu odpowiada.

Jasne, jeśli ktoś ma dobrą ofertę na miejscu, to super. Każdy wybiera rozwiązanie, które najbardziej mu odpowiada. Ja jestem zadowolona ze swojej decyzji i to dla mnie najważniejsze odparła w mediach społecznościowych.

Joasia mogła liczyć na wsparcie innych internautek, które od razu stanęły w jej obronie.

A po co się czepiasz? brzmiał jeden z komentarzy.

Joasia z "Rolnika" o decyzji ws. zębów. To dlatego wyleciała do Turcji

Niektórzy zastanawiali się, dlaczego Joasia nie zdecydowała się na metamorfozę zębów w Polsce. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" przyznała wprost, że ceny specjalistów w naszym kraju były dla niej zbyt wysokie. To właśnie dlatego pojechała do Turcji.

Moje zęby widzicie - bardzo często miałam je wytykane, hejt przez nie spadł na mnie ogromny, a powiem wam szczerze, że w Polsce zostały one wycenione na tyle, że mnie po prostu nie było na nie stać. Powiedziałam to bardzo szczerze, nie chciałam brać kredytu na zęby przekazała na swoim instagramowym profilu.

Internautka przyczepiła się do zębów Joasi z "Rolnika". Tak jej odpowiedziała / Fot. Instagram / joasia.osypowicz

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