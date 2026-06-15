Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wy wciąż szukacie idealnego kostiumu kąpielowego, który nie tylko pięknie podkreśli słoneczną opaleniznę, ale też wymodeluje sylwetkę, uniesie biust i sprawi, że nogi będą wyglądać jak do nieba? Instagramowe i TikTokowe influencerki, modowe trendsetterki oraz gwiazdy już pokochały fason, który spełnia te wszystkie kryteria, a do tego jest kwintesencją estetyki "quiet luxury holidays". Popatrzcie tylko na letnie stylizacje Izabeli Janachowskiej i Joanny Opozdy, obie już noszą najmodniejszy kostium kąpielowy na lato 2026.

Izabela Janachowska i Joanna Opozda już noszą najmodniejszy kostium kąpielowy na lato 2026

Niedawno pomimo początków ciąży, Izabela Janachowska udała się na luksusowe wakacje, gdzie wprost z Lazurowego Wybrzeża relacjonuje rodzinny wyjazd. Uwagę zwraca nie tylko rosnący brzuszek celebrytki, ale także jej letnie stylizacje. Tuż obok zwiewnych topów czy perfekcyjnie skrojonych sukienek, w wakacyjnej garderobie Izabeli Janachowskiej nie zabrakło także kostiumów kąpielowych, wśród nich znalazł się także uwielbiany przez gwiazdy jednoczęściowy model w stylu "quiet luxry".

Co ciekawe, na ten sam model zdecydowała się także Joanna Opozda i choć jej modowe wybory znacznie różnią się od tych, na jakie stawia Izabela Janachowska, to panie łączy je jedno, zarówno specjalistka od ślubów, jak i aktorka uwielbiają ponadczasową, klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money".

Ten kostium kąpielowy w stylu "quiet luxury" modeluje sylwetkę i pięknie podkreśla opaleniznę. To będzie hit lata 2026

Poszukiwania perfekcyjnego stroju kąpielowego na lato nie są łatwym zadaniem, szczególnie, że trendy plażowe zmieniają się niczym w kalejdoskopie. Co ciekawe, po erze mikro bikini czy staników typu "bandage", w 2026 roku odchodzimy od głęboko wyciętych strojów na rzecz tych jednoczęściowych, które podkreślą atuty każdej figury, jednocześnie modelując to, co chciałybyśmy nieco zatuszować.

Jednoczęściowe stroje kąpielowe wracają do łask i w 2025 roku stają się absolutnym hitem. Modowe trendsetterki i gwiazdy już pokochały szczególnie jeden model, mowa o czarnym klasycznym stroju z kontrastową białą lamówką przy dekolcie. To właśnie na taki fason zdecydowały się ostatnio Izabela Janachowska, a także Joanna Opozda.

Przepięknie.

Wyglądasz zjawiskowo. - komentują fani najnowsze zdjęcia Joanny Opozdy.

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Gdzie kupić modne kostiumy kąpielowe typu "quiet luxury" w stylu gwiazd?

Jeśli spodobał wam się modny kosium kąpielowy, na jaki zdecydowały się m.in. Joanna Opozda i Izabela Janachowska, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. W C&A za 149,99 złotych kupicie czarny jednoczęściowy kostium kąpielowy z klasycznymi ramiączkami i białymi lamówkami przy dekolcie oraz na wysokości ud.

Modny kostium kąpielowy typu "quiet luxury" w stylu gwiazd z C&A za 149,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Sinsay. Tu za 49,99 złotych kupicie jednoczęściowy kostium kąpielowy w stylu "quiet luxury" z białymi lamówkami. Uwagę przyciąga także ozdobne wiązanie na wysokości talii.

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Modny kostium kąpielowy typu "quiet luxury" w stylu gwiazd z Sinsay za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Izabela Janachowska nosi najmodniejszy kostium kąpielowy na lato 2026, Fot. Instagram/izabelajanachowska

Izabela Janachowska już nosi najmodniejszy kostium kąpielowy na lato 2026, Fot. Instagram/izabelajanachowska