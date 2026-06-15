Ten kostium kąpielowy w stylu "quiet luxury" będzie hitem lata. Izabela Janachowska i Joanna Opozda już go noszą
Nie klasyczne bikini, czy neony. Tego lata będą królować kostiumy kąpielowe w stylu "old money", które już teraz zalały prestiżowe letnie kurorty jak Cannes czy wybrzeże Amalfi, uwielbiane przez elity i celebrytów. Izabela Janachowska i Joanna Opozda już pokochały ten trend. Wiemy, gdzie kupić podobne.
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wy wciąż szukacie idealnego kostiumu kąpielowego, który nie tylko pięknie podkreśli słoneczną opaleniznę, ale też wymodeluje sylwetkę, uniesie biust i sprawi, że nogi będą wyglądać jak do nieba? Instagramowe i TikTokowe influencerki, modowe trendsetterki oraz gwiazdy już pokochały fason, który spełnia te wszystkie kryteria, a do tego jest kwintesencją estetyki "quiet luxury holidays". Popatrzcie tylko na letnie stylizacje Izabeli Janachowskiej i Joanny Opozdy, obie już noszą najmodniejszy kostium kąpielowy na lato 2026.
Izabela Janachowska i Joanna Opozda już noszą najmodniejszy kostium kąpielowy na lato 2026
Niedawno pomimo początków ciąży, Izabela Janachowska udała się na luksusowe wakacje, gdzie wprost z Lazurowego Wybrzeża relacjonuje rodzinny wyjazd. Uwagę zwraca nie tylko rosnący brzuszek celebrytki, ale także jej letnie stylizacje. Tuż obok zwiewnych topów czy perfekcyjnie skrojonych sukienek, w wakacyjnej garderobie Izabeli Janachowskiej nie zabrakło także kostiumów kąpielowych, wśród nich znalazł się także uwielbiany przez gwiazdy jednoczęściowy model w stylu "quiet luxry".
Co ciekawe, na ten sam model zdecydowała się także Joanna Opozda i choć jej modowe wybory znacznie różnią się od tych, na jakie stawia Izabela Janachowska, to panie łączy je jedno, zarówno specjalistka od ślubów, jak i aktorka uwielbiają ponadczasową, klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money".
Ten kostium kąpielowy w stylu "quiet luxury" modeluje sylwetkę i pięknie podkreśla opaleniznę. To będzie hit lata 2026
Poszukiwania perfekcyjnego stroju kąpielowego na lato nie są łatwym zadaniem, szczególnie, że trendy plażowe zmieniają się niczym w kalejdoskopie. Co ciekawe, po erze mikro bikini czy staników typu "bandage", w 2026 roku odchodzimy od głęboko wyciętych strojów na rzecz tych jednoczęściowych, które podkreślą atuty każdej figury, jednocześnie modelując to, co chciałybyśmy nieco zatuszować.
Jednoczęściowe stroje kąpielowe wracają do łask i w 2025 roku stają się absolutnym hitem. Modowe trendsetterki i gwiazdy już pokochały szczególnie jeden model, mowa o czarnym klasycznym stroju z kontrastową białą lamówką przy dekolcie. To właśnie na taki fason zdecydowały się ostatnio Izabela Janachowska, a także Joanna Opozda.
Przepięknie.
Wyglądasz zjawiskowo.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Gdzie kupić modne kostiumy kąpielowe typu "quiet luxury" w stylu gwiazd?
Jeśli spodobał wam się modny kosium kąpielowy, na jaki zdecydowały się m.in. Joanna Opozda i Izabela Janachowska, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. W C&A za 149,99 złotych kupicie czarny jednoczęściowy kostium kąpielowy z klasycznymi ramiączkami i białymi lamówkami przy dekolcie oraz na wysokości ud.
Równie ciekawa propozycja czeka na was w Sinsay. Tu za 49,99 złotych kupicie jednoczęściowy kostium kąpielowy w stylu "quiet luxury" z białymi lamówkami. Uwagę przyciąga także ozdobne wiązanie na wysokości talii.
Zobacz także: