Paulina Gałązka podzieliła się z fanami wyjątkowymi kadrami z prestiżowego Tribeca Film Festival w Nowym Jorku. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w związku z premierą najnowszego filmu krótkometrażowego, w którym zagrała jedną z ról. Produkcja została bardzo ciepło przyjęta przez zagraniczną publiczność, która po seansie nagrodziła twórców i obsadę owacjami na stojąco.

Paulina Gałązka pochwaliła się międzynarodowym sukcesem

Paulina Gałązka może dopisać do swojego dorobku kolejny znaczący sukces. Aktorka pojawiła się na prestiżowym Tribeca Film Festival w Nowym Jorku, gdzie zaprezentowano krótkometrażową produkcję z jej udziałem. Pokaz spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem widzów, którzy po seansie nagrodzili twórców gromkimi brawami na stojąco. Gwiazda nie kryła wzruszenia i podzieliła się z fanami wyjątkowymi zdjęciami zza kulis wydarzenia, które wywołały lawinę gratulacji od jej fanów.

Dostaliśmy owację na festiwalu Roberta de Niro za krótki metraż Greetings from Sumatra. Film został bardzo dobrze odebrany i zauważony z powodu aktualności tematu, dziennikarstwa i używania technologi AI mówiła w rozmowie z Kozaczkiem.

Film "Greetings from Sumatra" porusza temat współczesnych mediów i internetowej popularności. W centrum historii znajduje się influencerka relacjonująca wydarzenia z różnych zakątków świata, której starannie kreowany wizerunek zaczyna się rozpadać podczas transmisji na żywo. Produkcja zwróciła uwagę festiwalowej publiczności nie tylko aktualną tematyką, ale również nieoczywistą fabułą i mocnym przesłaniem.

Paulina Gałązka niedawno wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami"

Paulina Gałązka dała się poznać widzom z zupełnie innej strony, biorąc udział w 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Aktorka występowała w parze z Michałem Bartkiewiczem i od pierwszych odcinków była wymieniana w gronie faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli. Jej występy regularnie zbierały wysokie noty od jurorów, a także entuzjastyczne reakcje publiczności.

Udział w tanecznym show okazał się dla gwiazdy nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale również wyjątkową przygodą. Gałązka dotarła aż do finału programu, a jeden z jej występów przeszedł do historii formatu po zdobyciu maksymalnej liczby 50 punktów od jurorów. Sama aktorka przyznała później, że początkowo miała spore obawy przed przyjęciem propozycji udziału w programie, jednak ostatecznie była to jedna z najcenniejszych telewizyjnych przygód w jej karierze.

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