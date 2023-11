Już w czwartek 140. odcinek "Przyjaciółek" i dowiemy się, co nowego wydarzyło się u Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska). Niestety, Zuza pozna straszliwą prawdę o swojej chorobie - odbierze wyniki badań, a diagnoza będzie dramatyczna. Podda się czy podejmie walkę z chorobą? Tymczasem Inga ma nowe problemy przez Roberta. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie musiała poczekać na dobrą passę. Jakby tego było mało, Inga zostanie wezwana do szkoły Hani wraz z Andrzejem. Co tam się wydarzy? Patrycja będzie świadkiem starcia między byłym mężem, a jego ojcem. Z czym jeszcze Inga, Zuza, Anka i Patrycja będą musiały się zmierzyć? Zobaczcie zwiastun!

Reklama

Zachęcamy do dyskusji o polskich serialach na naszej grupie na Facebooku - https://www.facebook.com/groups/serialepolskie/

Zobacz: Były mąż Ingi trafi do więzienia?! Sprawdźcie, co wydarzy się w nowym odcinku "Przyjaciółek"!

Przeczytaj: Patrycja pozna straszną prawdę o przeszłości Wiktora. Jej mąż zabił swoją siostrą?! Sprawdźcie, co wydarzy się w "Przyjaciółkach"

Zuza wreszcie dowie się, co jej dolega

Mat. prasowe

Jak Zuza poradzi sobie z chorobą?

Reklama