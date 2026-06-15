Piotr Kędzierski to dziennikarz, który od lat jest obecny w polskich mediach. Znany jest przede wszystkim jako współprowadzący popularny podcast "Wojewódzki&Kędzierski”. W projekcie tym tworzy duet z Kuba Wojewódzki, co przyciąga szeroką publiczność i generuje duże zainteresowanie. Jakiś czas temu Piotr Kędzierski zdecydował się również na udział w programie "Taniec z Gwiazdami”. Stworzył duet z Magdaleną Tarnowską i mogli liczyć na ogromne wsparcie ze strony widzów. Ostatecznie dziennikarz postanowił odejść z formatu, ustępując miejsca innym uczestnikom, którzy zdobywali wyższe noty. Obecnie Piotra Kędzierskiego można coraz częściej zobaczyć w wywiadach i rozmowach medialnych, w których chętnie dzieli się swoimi opiniami i doświadczeniem. Tym razem zaprosił widzów do swojego mieszkania.

Piotr Kędzierski ma oryginalne mieszkanie. Pasjonuje się sztuką

Na kanale Magazyn VIVA! na YouTubie ukazał się nowy odcinek "Domów Gwiazd" z Piotrem Kędzierskim w roli głównej. Dziennikarz zaprezentował swój apartament, który zachwyca eleganckim wystrojem i niepowtarzalnym klimatem. To piękne, starannie urządzone lokum wypełnione jest przedmiotami z duszą. Wśród elementów wyposażenia nie brakuje zabytkowych pamiątek, takich jak wyjątkowa lampa wykonana ze starej tabliczki ulicznej pochodzącej z domu jego dziadka. We wnętrzu pojawiają się także marmurowe, złote oraz drewniane elementy.

Szczególne miejsce w gniazdku Piotra Kędzierskiego zajmuje również imponująca kolekcja sztuki, obejmująca prace związane z takimi nazwiskami jak Pablo Picasso czy Jan Matejko. Obok dzieł artystycznych można dostrzec cenne pamiątki historyczne i kolekcjonerskie, które świadczą o szerokich zainteresowaniach gospodarza. Nie ma wątpliwości, że mieszkanie Piotra Kędzierskiego wyróżnia się na tle typowych nowoczesnych apartamentów. Które domy gwiazd są równie imponujące? W tym artykule przeczytacie, jak mieszka Justyna Steczkowska.

Piotr Kędzierski zbiera autografy? Taki przedmiot wylicytował

W trakcie odcinka Piotr Kędzierski opowiadał o wszystkich przedmiotach, które znajdują się w jego apartamencie. Szczególną uwagę we wnętrzu przykuwa m.in. autograf aktora Lee Marvina. Dziennikarz wyjawił przed kamerą, jak udało mu się go zdobyć.

To jest Lee Marvin, a to jest jego autograf. Z drugiej strony jest zapakowana kopertka od pani, od której to kupiłem i jest cała historia, jak ona ten autograf na tym West Endzie zdobyła. Licytowałem jeszcze jedną rzecz, był rachunek z restauracji, gdzie był podpis Steve'a McQueena, Mika Jaggera, Lee Marvina właśnie i jeszcze jednego znanego osobnika, którego teraz nie pamiętam. Niestety ktoś mnie przebił, ale to byłoby naprawdę kilka pieczeni na jednym ogniu opowiadał Piotr Kędzierski.

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