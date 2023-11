1 z 5

Za nami 146. odcinek "Przyjaciółek". Był to już ostatni odcinek 12. sezonu, ale na szczęście wiemy, że obecnie powstaje 13. edycja. Tak naprawdę dopiero wtedy dowiemy się, jak potoczyły się dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska) Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz). Czy Zuza wygra z rakiem? Czy Inga wróci do formy? Jak poradzi sobie Dorotka bez męża milionera i w ciąży? Czy Anka i Paweł ostatecznie się pogodzą? No i przede wszystkim, czy Wika doprowadziła do wypadku i zabiła Patrycję?! Finałowa scena 146. odcinka była bardzo drastyczna, ale na szczęście odpowiedź na to pytanie znamy już teraz! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

