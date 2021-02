Niemiecki dziennik "Bild" przekazał, że Kasia Lenhardt została znaleziona w pokoju martwa. Ta informacja wstrząsnęła niemieckimi mediami. Kasia Lenhardt była uczestniczką niemieckiego "Top Model", a także byłą partnerką Jarome'a Boatengi, jednego z najlepszych piłkarzy Bayern Monachium. Rozstanie pary odbyło się w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń. Od tego czasu Kasia cieszyła się szczególnym zainteresowaniem mediów. Kilka dni przed śmiercią modelka dodała zdjęcie na swoje InstaStory, na którym napisała, że zaczyna nowy rozdział życia. Dziś Kasię wspominają przyjaciele, bliscy i gwiazdy modelingu. Zaskakujące słowa napisała na swoim Instagramie także Sonia Kulka, modelka, z którą Kasia się przyjaźniła. Sara napisała, że liczy, że prawda wyjdzie na jaw...

Sara Kulka o śmierci Kasi Lenhardt: "Umarł wspaniały człowiek [...] to dlatego, że kilka osób doprowadziło ją do tego"

Śmierć modelki wstrząsnęła wszystkimi. Magazyn "Bild" podał, że prokuratura nie wykryła na miejscu zdarzenia śladów osób trzecich i wszystko wskazuje na to, że modelka popełniła samobójstwo. Kasia Lenhardt zmarła 9 lutego, w dniu szóstych urodzin swojego syna Noana.

Jedną z licznych osób, które pożegnały Kasię, jest modelka - Sara Kulka. Przyjaciółka byłej uczestniczki "Top Model" użyła zaskakujących słów:

Spoczywaj w pokoju. Jesteś wspaniałą osobą, tęsknię za Tobą i chciałabym się pożegnać. Mam nadzieję, że teraz odnajdziesz swój spokój i mam nadzieję, że cała prawda wyjdzie na jaw. Wiem, jak bardzo tego pragnęłaś. Nigdy Cię nie zapomnę. Nie znam nikogo, kto potrafiłby się śmiać tak jak Ty. Pragnę przekazać rodzinie dużo siły - napisała na Instagramie Kulka.

Co ciekawe, Sara Kulka podjęła temat "prawdy", która miałaby wyjść na jaw. Zdaniem modelki, Kasia ulegała ogromnej presji mediów i pewnej osoby. Na ten temat nagrała nawet InstaStory, na którym zalana łzami mówi wprost zaskakujące słowa:

Umarła młoda kobieta, matka, naprawdę wspaniały człowiek. A to dlatego, że kilka osób doprowadziło ją do tego. Szczególnie jedna [...] Mam nadzieję, że wszyscy odpowiedzialni za to, którzy szantażowali cię, grozili lub naciskali, prasa, media, a szczególnie ta jedna osoba, poczują się winni. Każdy, kto ingerował w to, jest częściowo odpowiedzialny za twoją śmierć. Miejmy nadzieję, że cała prawda wyjdzie na jaw.

Kilka godzin po tym wyznaniu, Sara Kulka podobno otrzymywała groźby.

Jestem w bardzo niestabilnym stanie. Dlatego po raz pierwszy nie powiem nic - skomentowała tylko groźby modelka.

Kasia Lenhardt była aspirującą modelką, miała w tej branży wielu przyjaciół. Sama chętnie prowadziła swoje media społecznościowe i wciąż relacjonowała, co u niej słychać. Gdy w lutym poprzedniego roku rozstała się z piłkarzem Bayernu, bardzo to przeżyła. Obopólna nagonka byłych zakochanych mogła okazać się bardzo trudnym doświadczeniem. Mimo złych relacji, jakie ich łączyły, Jerome Boateng, który miał właśnie rozgrywać mecz w klubowych Mistrzostwach Świata w Katarze, gdy tylko dowiedział się o śmierci byłej ukochanej, zrezygnował z gry i przyleciał do Berlina.

Sara Kulka sugeruje, że zna przyczynę śmierci Kasi?

Kasia Lenhardt mówiła na swoim Instagramie o nowym rozdziale w swoim życiu.

Modelka często pisała na swoim Instagramie w języku polskim. Miała też wielu przyjaciół w polskiej branży modowej.