Przedślubny dramat Jennifer Lopez i Bena Afflecka! Matka aktora trafiła do szpitala. Co się stało?!

Po niemal dwóch dekadach rozłąki, Jennifer Lopez i Ben Affleck znów są razem. Najpierw jedna z najgorętszych par Hollywood powiedziała sobie "tak" podczas tajemnej uroczystości w Las Vegas w połowie lipca br., a w ten weekend po raz kolejny stanie na ślubnym kobiercu. I gdy wydawać by się mogło, że ich życie będzie teraz wyglądać niczym scenariusz komedii romantycznej, przygotowania do ślubu okazały się być prawdziwym horrorem! Mama Bena Afflecka - Christopher Anne Bold - została przetransportowana karetką do szpitala. Co się stało?

Mama Bena Afflecka, tuż przez jego ślubem z Jennifer Lopez, trafiła do szpitala

Na ten moment czekali chyba wszyscy fani jednej z najbardziej burzliwych par Hollywood. Już w ten weekend Jennifer Lopez i Ben Affleck wyprawią swój drugi ślub. Jak informował portal Page Six", para nastawiła się na trzydniowe, huczne świętowanie, na które zaprosiła nie tylko najbliższą rodzinę, ale też przyjaciół. Po cichym ślubie Jennifer Lopez i Bena Afflecka w Las Vegas, który odbył się 16 lipca, para postawiła na celebrację zaślubin w iście gwiazdorskim stylu.

Wydarzenie, zaplanowane w najmniejszym szczególe przez znanego wedding plannera Colina Cowiego, którego usługi zostały wycenione na bagatela 25 mln dolarów, rozpoczęło się w piątek, 19 sierpnia, od uroczystej kolacji na terenie posiadłości aktora w Riseboro w stanie Georgii. Niestety, okazuje się, że nawet specjalista nie był w stanie uchronić pary młodej od dramatu. Jak informuje "Daily Mail", podczas kolacji do posiadłości Bena Afflecka została wezwana karetka. Wszystko przez niefortunne z darzenie z udziałem mamy aktora.

ABACA/Abaca/East News

Zobacz także: Jennifer Lopez w niebotycznie wysokich obcasach i obłędnej sukni Gucci. Nowe zdjęcia paparazzi

Jak informuje źródło "Daily Mail", podczas hucznego świętowania drugiego ślubu Jennifer Lopez i Bena Afflecka, matka aktora uległa poważnemu upadkowi, podczas którego rozcięła sobie nogę.

- Matka Bena, Christopher Anne Boldt, spadła z doku i przecięła nogę w posiadłości Riceboro - informuje "Daily mail". - Podobno to właśnie Ben ją znalazł i wezwał karetkę, która przybyła do posiadłości około południa, zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem weekendu weselnego -czytamy.

Jak podaje "Daily Mail", kobiecie już założono szwy na zranioną nogę.

ABACA/Abaca/East News

Jennifer Lopez i Ben Affleck w piątek osobiście stawili się w szpitalu w Savannah. Fotoreporterom udało się przyłapać, jak nerwowo maszerują w pobliżu placówki.

Na ten moment nie wiadomo, jak przykry wypadek wpłynie na planowaną weselną ceremonię.

Zobacz także: Pierwszy mąż Jennifer Lopez już wróży jej rozwód z Benem Affleckiem: "Chciała do mnie wrócić"

ABACA/Abaca/East News

ABACA/Abaca/East News

ABACA/Abaca/East News