Prezydent Donald Trump i jego żona Melania zakażeni koronawirusem! Jak się czują?

Jak się okazuje, nawet najlepiej chronieni ludzie na świecie nie uchronią się przed koronawirusem. Prezydent Donald Trump poinformował z samego rana naszego czasu na Twitterze, że wraz z żoną zakazili się koronawirusem.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!