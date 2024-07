Pamiętacie jeszcze Tolę Szlagowską z czasów kolorowego duetu Blog 27? Jeśli tak to najwyższa pora zapomnieć o tamtym wizerunku. Młoda artystka dojrzała muzycznie i modowo. W lipcu minionego roku zaskoczyła nas przyjemnym teledyskiem do "Muse" (zobacz: Tajemniczy klip Toli), a teraz pojawił się właśnie kolejny, który możecie zobaczyć premierowo na AfterParty.pl.

Tola obecnie pracuje w Los Angeles nad pierwszym albumem, który planuje wydać po dość długiej przerwie jaką zafundowała swoim fanom. Na razie zakończyła prace nad demo o mocnym tytule "Mental Detox" na którym znajdują się 2 polskojęzyczne propozycje i 7 anglojęzycznych.

Utwór zwieńczający pracę nad demo nosi tytuł "Let it go" i jak twierdzi sama bohaterka - jest wyjątkowy. Biorą w nim udział fani artystki i wszyscy, którzy pomogli bezinteresownie przy nagrywaniu piosenek i obrazków pokazujących jej twórczość.

Ciekawe czy uda się jej przekonać Polaków do tak ambitnej muzyki. Poniżej teledysk i tylko u nas galeria zdjęć z planu:

