Już dziś polscy piłkarze zmierzą się z drużyną z Kolumbii! W związku z tym możemy się domyślać, że prawie wszyscy Polacy będą śledzić pełną emocji grę przed telewizorami. Wszystko wskazuje na to, że do tego grona będzie także należeć Krystyna Pawłowicz, która w rozmowie z „Super Expressem” pokusiła się o ocenę gry piłkarzy w meczu z Senegalem.

Nie trzeba się znać na piłce, żeby widzieć liczbę niecelnych podań w pierwszych 15 minutach . Potem Senegalczycy zbyt łatwo dochodzili do naszej bramki. Nie wiem, co się stało, może senegalscy szamani zaczarowali naszych piłkarzy? - powiedziała.

Okazuje się, że Krystyna Pawłowicz wie, jak rozwiązać problemy polskiej drużyny i co zrobić, żeby odnosiła sukcesy na boisku.

Przede wszystkim mniej żelu na głowie. To jest cały festiwal fryzur. Ja bym to wszystko potargała za te loki i na boisko! Za dużo dbania o fryzurę. Kolumbię możemy pokonać, rozpracowując jej strategię. Nasz skład powinien być dopasowany do ich ustawienia, powinniśmy dać też szansę młodym piłkarzom - radzi Krystyna Pawłowicz.