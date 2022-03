Po inwazji Rosji na Ukrainę Julia i Lena z t.A.T.u pod wielką presją fanów! "To narazi ich życie"

Odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę. oczy całego świata zwrócone są na wschodnią Europę. Polacy mieszkający za granicą również bardzo przeżyją to, co dzieje się u naszych sąsiadów. Także Aneta Glam śledzi pilnie to, co dzieje się w kraju i nawołuje do pokoju. Bohaterka "Żon Miami" ostrzega jednak przed podziałami, jakie wywołała wojna: "Kocham oba te kraje" - zapewnia. "Żony Miami": Aneta Glam o wojnie Rosji z Ukrainą Aneta Glam zyskała ogromną popularność występując w "Żonach Miami". Uwielbiająca kąpiele w szampanie Polka zyskała ogromne zainteresowanie fanów, którzy chętnie obserwują jej ociekającą luksusem codzienność. Aneta nie pozostaje jednak obojętna na to, co dzieje się na świecie. Uczestniczka postanowiła odnieść się do wojny w Ukrainie, jednak dość niejednoznacznie... Gwiazda "Żon Miami" chce zauważyć, że wojna jest narzędziem w rękach polityków, a my oceniając działania Rosji, nie powinniśmy dyskredytować każdego, kto jest Rosjaninem: - Proszę, nie odwracajcie się od Rosjan. To nie jest ich wina. Wielki zły facet bawi się w brudną grę a zwykli obywatele muszą płacić cenę z obu stron - zaapelowała na swoim Instagramie. Aneta Glam przyznała, że jest także bardzo dumna z Polaków, którzy przyjęli do kraju ponad 600 tysięcy uchodźców. Zobacz także: Władimir Putin wygląda coraz gorzej. Przywódca Rosji "Boi się przegranej"?! Prośba Anety Glam wydaje się dość zrozumiała, jednak wzbudziła nieco wątpliwości. Bohaterka "Żon Miami" dolała oliwy do ognia publikując grafikę, przedstawiającą serce z obiema flagami, Rosji i Ukrainy, zaś pod zdjęciem napisała: - Kocham oba kraje, mam przyjaciół z obu tych krajów, w obu są tak samo wspaniali ludzie... To bardzo...