Andrzej Piaseczny jako fan piłki nożna też jest zawiedziony tym co zaprezentowali polscy piłkarze na Mundialu 2018. Wokalista nagrał filmik, w którym w ironiczny sposób opisuje, jak teraz wszystko co do tej pory reklamowali gwiazdy polskiego footballu... stanieje.

"Każdy ma swoją Eurowizję" - zaczyna Andrzej Piaseczny. - Ja doskonale o tym wiem, ale jak sobie teraz pomyślałem - jakże Vistula zostanie przeceniona. I Oshee pójdzie w dół. I co tam jeszcze było? To co ma niższe ceny! Cholera, wszystko to teraz będziecie mogli kupić za bezcen. Ze względu na naszą reprezentację – śmieje się w filmiku na Instagramie Andrzej Piaseczny.

Piasek krytykuje polską reprezentację

Tego trzeba posłuchać :)

Także tak#vistula #warka #mediaexpert #berlinki#lays #samsung #huawei#nicsięniestało - opisał filmik na Instagramie Piaseczny.

Inne polskie gwiazdy raczej ubolewają nad tym co się stało i wspierają polskich piłkarzy krytykując hejterskie wpisy polskich piłkarzy. Jednak trzeba przyznać, że Piaskiem zrobił to elegancko i z klasą, a także z poczuciem humoru.

Andrzej Piaseczny swoją wypowiedzią nawiązał do swojej porażki na Eurowizji sprzed paru lat. Widać po latach ma do tego dystans, a wtedy też fani mocno go krytykowali za to co po pokazał na arenie międzynarodowej.



Piłkarze przed Mundialem zagrała w dużej ilości reklam. Kibice uważają, że zamiast tego powinni ćwiczyć. Nie byłoby tego smutku po porażce.