Paulina Smaszcz odgraża się mężowi Izabeli Janachowskiej: "Niech on mnie nie straszy, bo..."

To już pewne! Jesienią do grona gwiazd Telewizji Polsat dołączy Izabela Janachowska. Na początku września zobaczymy ją obok Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny w roli trzeciej prowadzącej "Taniec z gwiazdami". Plotkowano, że Janachowska ma zastąpić w show Sykut-Jeżynę, ale stacja szybko rozwiała te wątpliwości. Dlaczego Izabela zdecydowała się wrócić do korzeni? Choć sama już nie będzie tańczyć, to wierzy, że emocje, które będą jej towarzyszyć na parkiecie jako prowadzącej, będą podobne do tych, jakie czuła przed każdym występem. Jak sama podkreśla, będzie to dopiero rozgrzewka, bo z Polsatem wiąże też kolejne plany zawodowe. To duże wyzwanie, ale czuje się bezpiecznie dzięki temu, że będę miała obok siebie tak doświadczonych prezenterów, jak Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. To oczywiście niejedyna niespodzianka, którą razem z Polsatem dla Was przygotowaliśmy. Od września będziecie mogli mnie oglądać także w Polsat Cafe, a "Taniec z Gwiazdami" to też dopiero rozgrzewka... Szykujemy dla Was prawdziwy hit! I choć na szczegóły będziecie musieli chwilę poczekać, zaręczam Wam, że warto… Kiedy je zdradzę? Jak zwykle, niebawem – zdradziła Janachowska. Czy to oznacza, że Janachowska nie chce już być ekspertką od ślubów? Izabela Janachowska poprowadzi w Polsacie własne show! Izabela Janachowska nie ukrywa, że trochę stresuje się nową rolą. Jak donosi "Party", tancerka nie ma się chyba jednak czego obawiać, bo na nową prowadzącą "Taniec z gwiazdami" z niecierpliwością czekają gospodarze poprzednich edycji – Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz . Mają już nawet plan, jak powitać nową koleżankę... Stanowimy zgrany team, ale myślę, że we trójkę z Izą będzie nam jeszcze weselej. Dla niej będzie to chrzest...