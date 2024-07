Sukces płyty Sylwii Grzeszczak nie powinien nikogo dziwić. Sami typowaliśmy, że pokryje się złotem jeszcze w pierwszym tygodniu sprzedaży. Tymczasem ku naszemu zaskoczeniu, debiutancka płyta Poznanianki została złota jeszcze przed oficjalną premierą. A to oznacza, że płytę "Sen o przyszłości" "kupiło" już ponad 15 tysięcy Polaków!

Pewnie wielu z was zastanawia się jak to się dzieje, że album jest złoty skoro jeszcze nie ma go w sklepach. Otóż według regulaminu ZPAV jeśli ilość zamówień na płytę przez sklepy opiewa na 15 tysięcy (bądź więcej), automatycznie otrzymuje status złotej.

Gratulujemy!

