Wiktoria Gąsiewska, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Julia Wieniawa i Antek Królikowski, Anna Mucha, Paulina Krupińska, Paulina Sykut, Anita Sokołowska, Mateusz Gąsiewski, Marcelina Zawadzka, Kasia Dziurska z chłopakiem, Katarzyna Zielińska, Maja Sablewska, Ola Ciupa, Jakub Kucner, Michał Malinowski, Maffashion, Natalia Siwiec, Tomasz Ciachorowski, Agnieszka Sienkiewicz, Adam Zdrójkowski i wiele innych gwiazd pojawiło się na imprezie z okazji otwarcia w Polsce sklepu internetowego ABOUT YOU! To jedna z pierwszych imprez branżowych od dawna, a więc nic dziwnego, że pojawiło się na niej aż tyle gwiazd!

Część z nich jest mocno opalona, w końcu wróciła niedawno z wakacji - wystarczy spojrzeć na Wiktorią Gąsiewską! Naszą uwagę przykuła też Natalia Siwiec w różowej sukience! Zobaczcie inne gwiazdy na imprezie!

